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Прокурору города Костаная по результатам референдума
Прокурору города Костаная по результатам референдума
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44404
Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 12:03
Написал в прокуратуру такое заявление: Прошу вас провести надзорный контроль в части соблюдения законности при проведении голосования по референдуму «о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» прошедшего 5 июня 2022 года на избирательных участках в городе Костанае. Вызывает подозрения высокая явка избирателей на избирательных участках, по информации СМИ около 72%.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 409
Re: Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 12:03
Ответ будет стандартный: "Нарушений не обнаружено"
И что-нибудь вроде "Благодарим за неравнодушие/активную жизненную позицию!"
И что-нибудь вроде "Благодарим за неравнодушие/активную жизненную позицию!"
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.06.17
- Сообщений:
- 2
Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 14:19
Цитата:
Вызывает подозрение высокая явка избирателейЯ,брат,сват и их семьи, соседи, кошки собаки, тараканы не ходили голосовать, откуда такие цифры, прошу прокуратуру разобраться. В Костанае проживает 250 тысяч человек, 72% это 180 тысяч. Брат, сват их семьи, соседи и вошли в 70 тысяч. Когда пошел с женой голосовать, на участке было около 10 человек голосующих, возраст от 30 до 70.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5308
Re: Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 14:54
Я утром около десяти часов ездил голосовать, народу было много, я даже постоял немного, знакомых встретил, поболтали то с одним то с другим
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12577
Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 15:17
Цитата:
А скрин заявления будет?
Или автор писал заявление через газету лишь бы публично хайпануть на теме?)
Цитата:
Вызывает подозрение что 28% якобы не пришло на участки т.к. по моему наблюдению на моем участке было 90% жителей района)
Вот что надо расследовать,почему такой большой процент якобы не явки?)
NG.kz:
Написал в прокуратуру такое заявление: Прошу вас
Написал в прокуратуру такое заявление: Прошу вас
А скрин заявления будет?
Или автор писал заявление через газету лишь бы публично хайпануть на теме?)
Цитата:
NG.kz:
Вызывает подозрения высокая явка избирателей на избирательных участках, по информации СМИ около 72%.
Вызывает подозрения высокая явка избирателей на избирательных участках, по информации СМИ около 72%.
Вызывает подозрение что 28% якобы не пришло на участки т.к. по моему наблюдению на моем участке было 90% жителей района)
Вот что надо расследовать,почему такой большой процент якобы не явки?)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14110
Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 15:35
Цитата:
Не пойму, что то знакомое и не помню..
Вроде однофамилец какого то модератора что ли..
DrDjekel:
Не пойму, что то знакомое и не помню..
Вроде однофамилец какого то модератора что ли..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3131
Re: Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 15:51
Цитата:
Наверное, вы не так считаете: - 250 000 - это всего жителей, из них не все имеют право голосовать, а только с 18 лет.Так что цифра 180 000 - не совсем верная.
И цифра 72% - это по области, а не по городу.
DrDjekel:
В Костанае проживает 250 тысяч человек, 72% это 180 тысяч.
В Костанае проживает 250 тысяч человек, 72% это 180 тысяч.
Наверное, вы не так считаете: - 250 000 - это всего жителей, из них не все имеют право голосовать, а только с 18 лет.Так что цифра 180 000 - не совсем верная.
И цифра 72% - это по области, а не по городу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 108
Re: Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 19:39
Пришел ответ с прокуратуры))) расследовать конечно ничего мы не будем))ШАПИТО!!!
-Ваше Заявление под №ЖТ-2022, поступившее в Прокуратура города Костаная Костанайской области рассмотрено и перенаправлено полностью в Территориальная избирательная комиссия Костанайской области для рассмотрения согласно статье 65 АППК РК
-Ваше Заявление под №ЖТ-2022, поступившее в Прокуратура города Костаная Костанайской области рассмотрено и перенаправлено полностью в Территориальная избирательная комиссия Костанайской области для рассмотрения согласно статье 65 АППК РК
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16737
Re: Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 07.06.22 - 10:05
Цитата:
Сами себя будут на чистую воду выводить, а потом сами себя судить и охранять?))
Ильяс:
перенаправлено полностью в Территориальная избирательная комиссия Костанайской области для рассмотрения согласно статье 65 АППК РК
перенаправлено полностью в Территориальная избирательная комиссия Костанайской области для рассмотрения согласно статье 65 АППК РК
Сами себя будут на чистую воду выводить, а потом сами себя судить и охранять?))
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