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В какой-то момент мне приказали лечь на живот и начали бить меня в пах. Каждый из них говорил мне, что это я такой дерзкий, оскорбил Архимеда. В какой-то момент сотрудники посадили меня на стул, надели на голову пакет и начали душить,

Цитата:А Токаев не уточнит, это уже ЖАНА Казахстан или еще Нур Казахстан?