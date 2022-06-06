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≡ Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44401
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 06.06.22 - 21:40
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Президент заявил о необходимости пересмотра законодательства, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц.

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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1312
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 07.06.22 - 00:17
#15
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Цитата:
Депутат Тарановского районного маслихата, заведующая Тобольским детским садом Ирина СЕРОУС прославилась на весь Казахстан после выступления на встрече президента РК с общественностью в Костанае.

Её фраза о празднике Нурлыкун, который наступает каждый раз, когда в Костанай приезжает Нурсултан Назарбаев, стала одной из самых цитируемых в Казнете в последние дни и послужила поводом для многочисленных комментариев и интернет-мемов.

- За 25 лет независимости каждый приезд в Костанай – это праздник: Нурлыкун, - сказала Сероус. - Нурлыкун - это золотой день, самый светлый день. Каждый раз, когда вы приезжаете к нам, радуется сама природа. И не случайно всегда улучшается погода. Вот и сегодня солнечный ясный день, но и в душах наших людей тепло, светло и радостно.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16731
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 07.06.22 - 00:25
#16
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Цитата:
Don Julio:
И не случайно всегда улучшается погода.

А если бы пошел дождик, ну и что с того)
Как бы она назвала такой дождь? :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3131
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 07.06.22 - 06:03
#17
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Цитата:
maxsaf:
может ответить.


Например, какие: - тоже начинайте.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3131
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 07.06.22 - 06:06
#18
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Цитата:
Don Julio:
К вам!


С какой стати ??

У Сероус, Ахметовых, и прочих: к ним ваши вопросы. Давайте, края соблюдайте: - мухи вам, котлеты мне.
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