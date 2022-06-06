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Депутат Тарановского районного маслихата, заведующая Тобольским детским садом Ирина СЕРОУС прославилась на весь Казахстан после выступления на встрече президента РК с общественностью в Костанае.



Её фраза о празднике Нурлыкун, который наступает каждый раз, когда в Костанай приезжает Нурсултан Назарбаев, стала одной из самых цитируемых в Казнете в последние дни и послужила поводом для многочисленных комментариев и интернет-мемов.



- За 25 лет независимости каждый приезд в Костанай – это праздник: Нурлыкун, - сказала Сероус. - Нурлыкун - это золотой день, самый светлый день. Каждый раз, когда вы приезжаете к нам, радуется сама природа. И не случайно всегда улучшается погода. Вот и сегодня солнечный ясный день, но и в душах наших людей тепло, светло и радостно.



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