1) ...незаконно выведенные из страны финансовые средства 2) ...незаконно приватизированные активы 3) ...концентрация экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц
....выходит, ВСЁ вышеперечисленное в течении 30 лет делал бывший президент со своими домочадцами и приближёнными, типа Масимов и К, которых он теперь усиленно СДАЁТ новому президенту в обмен на свои сохранённые активы .....
И какие тогда имеются ЗАСЛУГИ перед страной, у бывшего президента за эти 30 лет, что он был у власти - кто мне может ответить ???
ACROS: И какие тогда имеются ЗАСЛУГИ перед страной, у бывшего президента за эти 30 лет, что он был у власти - кто мне может ответить ???
Если бы пару лет назад, мог ли такой вопрос возникнуть даже в пьяном уме после принятия приличного количества принятого на грудь грушевого или грузинского? Ибо, даже год назад, а не два, как я обозначал выше, разбуди вас среди ночи, перечисление переченя заслуг Елбасы мог не окончится и до рассвета. А теперь, шо таки случилось!? Это к слову, об к вопросу искренности и лицемерии в современной истории...
Если вам трудно, давайте я начну! Конституция Республики Казахстан: Цитата:
Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статус являются неизменными.
Миссия пробуждения национального духа и возрождения нашей государственности легла на плечи одного из титанов современной глобальной политики — Нурсултана Назарбаева, исполинская фигура которого будет служить незыблемым ориентиром для благодарных потомков на протяжении веков.
Именно ему на заре независимости наш народ доверил проектирование и строительство нового Казахстана. Время доказало правильность этого судьбоносного выбора.
Содержание и суть его многогранной деятельности по созданию основ подлинного суверенитета, выстраиванию эффективной экономики, формированию гармоничного общества и определению приоритетов развития страны на новейшем этапе национальной истории является веским доводом для признания Первого Президента Казахстана отцом-основателем нашей современной государственности и истинным Лидером нации.
Исторический феномен Нурсултана Назарбаева заключается в том, что он сумел консолидировать созидательный потенциал нации и мобилизовать общество на мощнейший прорыв в будущее, получивший в мире образное название — «прыжок казахстанского барса».
Сугубо прагматичный подход Елбасы, предполагающий конкретные дела, сохранение устойчивости всей системы, стратегическое планирование и поэтапное развитие, позволил нашей стране за неполные 30 лет добиться впечатляющих результатов в государственном строительстве. Благодаря непрерывному процессу трансформации и глубоким системным реформам во всех сферах общества в мире заговорили о «казахстанском чуде», главным творцом и автором которого является Нурсултан Назарбаев.
Продуманная политика и характер Елбасы привели экономику Казахстана к статусу одной из самых быстроразвивающихся экономик мира. Благодаря личному вкладу Первого Президента и мощной народной поддержке, в мировом сообществе получила широкое распространение «Казахстанская модель развития». Эта модель заключается в постепенном и уверенном развитии государства по глубоко продуманному курсу.
Как Казахстан сумел стать уважаемым членом мирового сообщества? Почему цивилизованный мир ставит в пример динамичное развитие нашей страны, сумевшей сохранить социальную стабильность на фоне множества региональных конфликтов?
Конечно, этому есть свои объяснения. Именно в переходные и судьбоносные периоды в Великой Степи появлялись такие личности, как предводитель гуннов Атилла, Кюльтегин, Чингис хан, Жанибек и Керей, Абылай хан, Кенесары, Алихан Букейханов и Нурсултан Назарбаев.
Благодаря Елбасы Казахстан прошел социокультурный, общественно-политический подъем. Первый Президент в свое время заложил основы для того, чтобы Казахстан смог стать самой сильной, лучшей во всех отношениях стабильно процветающей страной мира.
Важнейшую роль в становлении государственности суверенного Казахстана сыграл Елбасы. Именно он 30 лет назад встал у штурвала огромного корабля, волею судьбы оказавшегося посреди бурного океана, и начал историю нового и мало известного миру Казахстана, возложив на себя весь груз ответственности за свой народ и будущее государства.
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