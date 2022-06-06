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ACROS:

И какие тогда имеются ЗАСЛУГИ перед страной, у бывшего президента за эти 30 лет, что он был у власти - кто мне может ответить ???

Цитата:Если бы пару лет назад, мог ли такой вопрос возникнуть даже в пьяном уме после принятия приличного количества принятого на грудь грушевого или грузинского?Ибо, даже год назад, а не два, как я обозначал выше, разбуди вас среди ночи, перечисление переченя заслуг Елбасы мог не окончится и до рассвета.А теперь, шо таки случилось!?Это к слову, об к вопросу искренности и лицемерии в современной истории...