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≡ Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44401
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 06.06.22 - 21:40
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Президент заявил о необходимости пересмотра законодательства, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц.

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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
108
Re: Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому...
Отправлено: 06.06.22 - 21:40
#1
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Стадия первая: вали всё на предшественника. Лет через пять: вали всё на неопытность и происки врагов
Через 20 лет: готовь преемника.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3129
Re: Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому...
Отправлено: 06.06.22 - 22:33
#2
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1) ...незаконно выведенные из страны финансовые средства
2) ...незаконно приватизированные активы
3) ...концентрация экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц

....выходит, ВСЁ вышеперечисленное в течении 30 лет делал бывший президент со своими домочадцами и приближёнными, типа Масимов и К, которых он теперь усиленно СДАЁТ новому президенту в обмен на свои сохранённые активы .....

И какие тогда имеются ЗАСЛУГИ перед страной, у бывшего президента за эти 30 лет, что он был у власти - кто мне может ответить ???
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1525
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 06.06.22 - 22:39
#3
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1312
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 06.06.22 - 22:47
#4
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Цитата:
ACROS:
И какие тогда имеются ЗАСЛУГИ перед страной, у бывшего президента за эти 30 лет, что он был у власти - кто мне может ответить ???

Если бы пару лет назад, мог ли такой вопрос возникнуть даже в пьяном уме после принятия приличного количества принятого на грудь грушевого или грузинского?
Ибо, даже год назад, а не два, как я обозначал выше, разбуди вас среди ночи, перечисление переченя заслуг Елбасы мог не окончится и до рассвета.
А теперь, шо таки случилось!?
Это к слову, об к вопросу искренности и лицемерии в современной истории...
:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3129
Re: Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому...
Отправлено: 06.06.22 - 22:54
#5
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Цитата:
Don Julio:
шо таки случилось!


Вопрос не ко мне: - спросите у Токаева - он верой и правдой служил Елбасы все эти тридцать лет, - А теперь, шо таки случилось?. Это к слову об к вопросу искренности и лицемерия в современной истории.

Или же можно и так: "..а, судьи КТО ???....."
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1312
Re: Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому...
Отправлено: 06.06.22 - 23:07
#6
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Цитата:
ACROS:
Вопрос не ко мне

Почему не к вам!?
К вам!
Вам ДЗ
Перечислете заслуги Елбасы перед Казахстаном и нацией!
Не менее 50,время пошло!
Интернетом и книгами пользоваться МОЖНО!
:lol:
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1312
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 06.06.22 - 23:41
#7
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Если вам трудно, давайте я начну!
Конституция Республики Казахстан:
Цитата:
Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статус являются неизменными.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1312
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 06.06.22 - 23:46
#8
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Цитата:
Миссия пробуждения национального духа и возрождения нашей государственности легла на плечи одного из титанов современной глобальной политики — Нурсултана Назарбаева, исполинская фигура которого будет служить незыблемым ориентиром для благодарных потомков на протяжении веков.

Именно ему на заре независимости наш народ доверил проектирование и строительство нового Казахстана. Время доказало правильность этого судьбоносного выбора.

Содержание и суть его многогранной деятельности по созданию основ подлинного суверенитета, выстраиванию эффективной экономики, формированию гармоничного общества и определению приоритетов развития страны на новейшем этапе национальной истории является веским доводом для признания Первого Президента Казахстана отцом-основателем нашей современной государственности и истинным Лидером нации.

Исторический феномен Нурсултана Назарбаева заключается в том, что он сумел консолидировать созидательный потенциал нации и мобилизовать общество на мощнейший прорыв в будущее, получивший в мире образное название — «прыжок казахстанского барса».



Источник:
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1312
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 06.06.22 - 23:48
#9
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Там же:
Цитата:
Сугубо прагматичный подход Елбасы, предполагающий конкретные дела, сохранение устойчивости всей системы, стратегическое планирование и поэтапное развитие, позволил нашей стране за неполные 30 лет добиться впечатляющих результатов в государственном строительстве. Благодаря непрерывному процессу трансформации и глубоким системным реформам во всех сферах общества в мире заговорили о «казахстанском чуде», главным творцом и автором которого является Нурсултан Назарбаев.

Продуманная политика и характер Елбасы привели экономику Казахстана к статусу одной из самых быстроразвивающихся экономик мира. Благодаря личному вкладу Первого Президента и мощной народной поддержке, в мировом сообществе получила широкое распространение «Казахстанская модель развития». Эта модель заключается в постепенном и уверенном развитии государства по глубоко продуманному курсу.

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16729
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 06.06.22 - 23:48
#10
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Цитата:
Don Julio:

Как же красиво сказано. Золотые слова
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14096
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 06.06.22 - 23:56
#11
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Цитата:
ACROS:
какие тогда имеются ЗАСЛУГИ перед страной

Мне понравилось когда он ИПшников вводил, и на год, что ли, то ли на три, избавил от проверок.
Это год когда я стал ИПшником, 2002й вроде..
Может первый.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1312
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 07.06.22 - 00:02
#12
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Цитата:
Как Казахстан сумел стать уважаемым членом мирового сообщества? Почему цивилизованный мир ставит в пример динамичное развитие нашей страны, сумевшей сохранить социальную стабильность на фоне множества региональных конфликтов?

Конечно, этому есть свои объяснения. Именно в переходные и судьбоносные периоды в Великой Степи появлялись такие личности, как предводитель гуннов Атилла, Кюльтегин, Чингис хан, Жанибек и Керей, Абылай хан, Кенесары, Алихан Букейханов и Нурсултан Назарбаев.

Благодаря Елбасы Казахстан прошел социокультурный, общественно-политический подъем. Первый Президент в свое время заложил основы для того, чтобы Казахстан смог стать самой сильной, лучшей во всех отношениях стабильно процветающей страной мира.



Источник: https://e-history.kz/ru/news/show/32613/
© e-history.kz
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16729
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 07.06.22 - 00:04
#13
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Цитата:
ACROS:
И какие тогда имеются ЗАСЛУГИ перед страной, у бывшего президента за эти 30 лет, что он был у власти - кто мне может ответить ???

Да кто угодно может ответить. Не могло же за несколько месяцев всей стране память отшибить :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1312
Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям
Отправлено: 07.06.22 - 00:06
#14
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Цитата:
Важнейшую роль в становлении государственности суверенного Казахстана сыграл Елбасы. Именно он 30 лет назад встал у штурвала огромного корабля, волею судьбы оказавшегося посреди бурного океана, и начал историю нового и мало известного миру Казахстана, возложив на себя весь груз ответственности за свой народ и будущее государства.

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