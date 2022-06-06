На новом маршруте №120 уже начали учитывать пожелания пассажиров
Отправлено: 06.06.22 - 11:51
С 1 июня стартовал маршрут №120 Костанай - Рудный. Тариф 320 тенге, по городу 80. А с 3 июня до поселков Семилетка и Перцевка появилась возможность доехать по тарифу специально для этого отрезка. Читать новость
Сейчас госпожа-хозяйка рудненского и костанайского автовокзалов, в суд подаст, на Брунера и ЖКХ, довод, что автобусы городские а не междугородние. ЖКХ как всегда в свое репертуаре, шаг вперед два назад.
Александр Брунер добавил, что в начале этой недели они постараются сами более четко прописать график, который еще обязательно отрегулируют.
Хотелось бы впервые в городе увидеть поминутный график для основных остановок, это было бы очень удобно для пассажиров, притяните к себе поток : Гиппократ, зеленый рынок, ЦУМ, Наримановский рынок, СХИ, КЖБИ, Астыкжан, Садовые общества, поселки по трассе... и обратно.
Цитата:
Поэтому 160 тенге до Семилетки и Перцевки, думаю, нормальный тариф, акимат все высчитал.
Получается до дач и кладбища тоже за такую сумму можно доехать? Или другой тариф? Ответит кто-нибудь? В айкомеке спрашивать бесполезно, уже написал вопрос. Они послали в ТТС и их 113-ый маршрут. Хотя спрашивал именно про 120-ый.
могли бы по городу не париться, хлеб отбирают у городских маршрутов,ни себе ни людям не дают работать, пусть как раньше было от автовокзала. Иначе народ наглый, скоро потребуют чтоб шампанское подавали....
сайлау курманов: могли бы по городу не париться, хлеб отбирают у городских маршрутов,ни себе ни людям не дают работать, пусть как раньше было от автовокзала.
А вот и защитничег автовокзальных барыг нарисовался. Ездят и правильно делают! Так удобнее и точка. А пережитки полицейского режима, где по требованию милицейщины и полицайщины выполнялось окружать все города и все трассы постами и ездить только с автовокзалов давно пора изживать эти пережитки.
Это пригородные расстояния агломерации. И удобнее всем, особенно жителям пригородов чтоб было по-человечески. Другое дело Троицк, Челябинск, Екат, Тюмень. Сугубо межгород с автовокзалов.
Вот взять Симферополь - Ялта. Межгород. Выполняют троллейбусы. Было бы с одной стороны намного удобнее, если в Ялте рогатый приезжал прямо к морю. Потому как автовокзал Ялты в ебенях на трассе. Приходится пересаживаться. Как и в Алуште, если в профессорский уголок, то добро пожаловать пересаживаться на троллейбус двойку. Но с другой стороны в Ялте иногда мертвые огромные пробки на улицах и междугородний рогатый, двигающийся по трассе минута в минуту по расписанию будет в них торчать, тем более со своими габаритами и сбивать расписание, что непонравится всем, особенно спешащим на ужин в санаторий или к поездам и в аэропорт.
Вороватых чинушек продавших автовокзал Костаная в тюрьму! Как и воров зданий детских садов! Где бы они не находились - преступление с кражей городской собственности и транспортной инфраструктуры в особо крупных размерах это антигосударственное преступление не имеющее сроков давности!
Могу посоветовать перевозчику поставить транспондеры Глонасс или GPS и транслировать перемещающиеся автобусы в приложение. Чтоб люди могли прямо онлайн видеть где ползет автобус и выходить прямо к нему на остановку. Ещё лучше интегрировать это в системы показвающие на карте транспорт онлайн.
Очень удобно! Пользую постоянно и уже не представляю как без этого, когда видны все автобусы включая те, которые с маршрутов по улицам столиц выезжают на областные дороги Ленобласти или Подмосковья.
Передвигаться стало удобнее, и ждать неизвестно где находящийся автобус не нужно. На остановках людей почти не стало. Все видят когда подходить. Стоять по полчаса боясь пропустить абсолютно бессмысленно. Особенно когда приложение умное и знает скорость потока на улицах, умеет отнимать время остановок и прогнозирует прибытие с точностю минута.
Если бессовестные чинуши не хотят делать людям удобно, то можно сделать самим и в каждом автобусе вывести на монитор рекламу этого приложения с QR кодом для скачивания. Пассажиры, вкусив удобства, потом шайтан-шротом невидимым на карте не захотят пользоваться. Реально удобно. Вижу на карте, иду к остановке. Если нужно медленно. Быстро едет - ускоряюсь и прихожу прямо к подходящему к остановке трамваю, электробусу или автобусу. Ещё лучше когда все автобусы видны в районе. И какой за каким следует. Может быть мне удобно другим и я его вижу прямо онлайн на экране телефона.
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