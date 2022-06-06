Отправлено: - 15:51

DrDjekel:

В Костанае проживает 250 тысяч человек, 72% это 180 тысяч.

Цитата:Наверное, вы не так считаете: - 250 000 - это всего жителей, из них не все имеют право голосовать, а только с 18 лет.Так что цифра 180 000 - не совсем верная.И цифра 72% - это по области, а не по городу.