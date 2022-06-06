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≡ «Кидали брусчатку и урны» - Четверо костанайцев обвиняются в участии в массовых протестах и нападении на полицейских во время январских беспорядков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44399
«Кидали брусчатку и урны» - Четверо костанайцев обвиняются в участии в массовых протестах и нападении на полицейских во время январских беспорядков
Отправлено: 06.06.22 - 15:42
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Уголовное производство в отношении жителей Костаная Амирбека Ануханова, Ерназара Рамазана, Дамира Абулова и Андрея Бурдюка рассмотрели сегодня, 6 июня, в суде №2 Костаная. На процессе также присутствовали их родственники.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14085
Re: «Кидали брусчатку и урны» - Четверо костанайцев обвиняются в...
Отправлено: 06.06.22 - 15:42
#1
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"получил телесные повреждения в виде кровоизлияния нижней губы и ушибленной раны слизистой нижней губы,"

Если перевести, расшиб губу, или прикусил, что происходит с каждым ребенком в два три годика..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12571
Re: «Кидали брусчатку и урны» - Четверо костанайцев обвиняются в...
Отправлено: 06.06.22 - 16:23
#2
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Цитата:
- С помощью угроз, они заставили Какимбекова отвезти их на заправку, где в 23:21 за наличные Рамазана приобрели две литровые бутылки воды и вылив содержимое наполнили их бензином

А потом мы ещё возмущаемся почему полиция по началу так нехотя реагировала на бунтовщиков
Что ещё ждать от людей которые коктейли Молотова мастырят из пластиковых бутылок в надежде что они разобьются)))
Цитата:
26 урн стоимостью по 50 000 тенге на общую сумму

Не верю
Враньё какое-то
Там такие урны красивые были
Резные с гравировкой
Минимум каждая на 150 тыс тянет, минимум!
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12308
«Кидали брусчатку и урны» - Четверо костанайцев обвиняются в участии в массовых протестах и нападении на полицейских во время январских беспорядков
Отправлено: 06.06.22 - 18:59
#3
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Цитата:
111:
Если перевести, расшиб губу, или прикусил, что происходит с каждым ребенком в два три годика.

То есть переводя с 111 на человеческий, злой насяльник заставил пару полисяев прикусить свои губы как в детском саде, чтоб они были пострадавшие?

Что-то мне подсказывает ещё, что от брусчатки и керамогранита немного больше травмы бывают.

Биографии полисяев и нападавших кстати в студию.

Откуда приехали, где учились. Нет ли актюбинских следов, кто их считал. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 06.06.2022 - 16:03]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12308
«Кидали брусчатку и урны» - Четверо костанайцев обвиняются в участии в массовых протестах и нападении на полицейских во время январских беспорядков
Отправлено: 06.06.22 - 19:13
#4
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Цитата:
abaika95:
Не верю Враньё какое-то

Кстати о вранье.
Помнится один балалайка в чалме на этом форуме истово постил перепечатки, то вахабитских методичек, то русофобских методичек украинского производства.
Какие выгодно было заказчикам и для подработки.
Эдакий очень невидимый персонаж для этой редакции.
Прям невидимко! :-)

Наверное переобулся в выгодную сейчас методичку, но только одной ногой.

Интересно на балалаечную фабрику после ареста главных балалаечников новые методички прислали? :lol:
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