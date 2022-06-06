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≡ Материальный ущерб спецслужбам выплатит телефонный террорист из Житикары
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44399
Материальный ущерб спецслужбам выплатит телефонный террорист из Житикары
Отправлено: 06.06.22 - 18:11
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Сумма материального ущерба спецслужб, выезжавших на место предполагаемого теракта, составила 70 389 тенге. Кроме того, лже-террорист должен будет выплатить судебные издержки.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5308
Re: Материальный ущерб спецслужбам выплатит телефонный террорист...
Отправлено: 06.06.22 - 18:11
#1
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Лёгким испугом отделался, хотя могли бы реальный дать срок или штрафу на пару лямов
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