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≡ «Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - Приговор по делу о сбыте крупной партии героина вынесли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44399
«Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - Приговор по делу о сбыте крупной партии героина вынесли в Костанае
Отправлено: 06.06.22 - 12:44
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Приговор по делу о сбыте крупной партии героина вынесли сегодня, 6 июня. Все четверо подсудимых признаны виновными. Костанайцы Фаина ТИТОВЕЦ, Елена КОЛОМЕЙЦЕВА, Александр КАПИТУЛА и Тимур ХАФИЗОВ обвинялись в том, что покупали, фасовали и перепродавали героин, получая за это прибыль.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
694
Re: «Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - Приговор по делу о...
Отправлено: 06.06.22 - 12:44
#1
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А где цыгане?

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s
* serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1347
Re: «Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - Приговор по делу о...
Отправлено: 06.06.22 - 14:45
#2
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Цитата:
автомобиля «Даймлера-Бенца»

Странная фраза.
Русский язык не родной?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
458
Re: «Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - Приговор по делу о...
Отправлено: 06.06.22 - 15:10
#3
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Цитата:
serg kost:
Странная фраза. Русский язык не родной?

Если вам смущает название марки на русском, когда оригинальное название на английском, то да, мы иногда так пишем. Но исправили на английский вариант.
А если вас смущает падеж слова "автомобиля", то здесь все верно - 14 лет лишения свободы с конфискацией (чего?) имущества, в том числе, (чего?) автомобиля «Daimler-Benz»
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
48
«Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - Приговор по делу о сбыте крупной партии героина вынесли в Костанае
Отправлено: 06.06.22 - 16:42
#4
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Если ваМ смущает...?
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s
* serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1347
Re: «Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - Приговор по делу о...
Отправлено: 06.06.22 - 17:43
#5
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Мы же не пишем: "автомобиля "Мерседеса", или автомобиля "Фольксвагена"?
Почему можно писать "автомобиля "Даймлера-Бенца"?
В аглийском же варианте написали правильно, без склонения фамилии.
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