Отправлено: - 15:10

serg kost:

Странная фраза. Русский язык не родной?

Цитата:Если вам смущает название марки на русском, когда оригинальное название на английском, то да, мы иногда так пишем. Но исправили на английский вариант.А если вас смущает падеж слова "автомобиля", то здесь все верно - 14 лет лишения свободы с конфискацией (чего?) имущества, в том числе, (чего?) автомобиля «Daimler-Benz»