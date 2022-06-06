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≡ Прокурору города Костаная по результатам референдума
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44398
Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 12:03
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Написал в прокуратуру такое заявление: Прошу вас провести надзорный контроль в части соблюдения законности при проведении голосования по референдуму «о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» прошедшего 5 июня 2022 года на избирательных участках в городе Костанае. Вызывает подозрения высокая явка избирателей на избирательных участках, по информации СМИ около 72%.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
409
Re: Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 12:03
#1
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:-) Ответ будет стандартный: "Нарушений не обнаружено"
И что-нибудь вроде "Благодарим за неравнодушие/активную жизненную позицию!"
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DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
2
Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 14:19
#2
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Цитата:
Вызывает подозрение высокая явка избирателей
Я,брат,сват и их семьи, соседи, кошки собаки, тараканы не ходили голосовать, откуда такие цифры, прошу прокуратуру разобраться. В Костанае проживает 250 тысяч человек, 72% это 180 тысяч. Брат, сват их семьи, соседи и вошли в 70 тысяч. Когда пошел с женой голосовать, на участке было около 10 человек голосующих, возраст от 30 до 70.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5306
Re: Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 14:54
#3
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Я утром около десяти часов ездил голосовать, народу было много, я даже постоял немного, знакомых встретил, поболтали то с одним то с другим
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12571
Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 15:17
#4
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Цитата:
NG.kz:
Написал в прокуратуру такое заявление: Прошу вас

А скрин заявления будет?
Или автор писал заявление через газету лишь бы публично хайпануть на теме?)
Цитата:
NG.kz:
Вызывает подозрения высокая явка избирателей на избирательных участках, по информации СМИ около 72%.

Вызывает подозрение что 28% якобы не пришло на участки т.к. по моему наблюдению на моем участке было 90% жителей района)
Вот что надо расследовать,почему такой большой процент якобы не явки?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14085
Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 15:35
#5
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Цитата:
DrDjekel:

Не пойму, что то знакомое и не помню..
Вроде однофамилец какого то модератора что ли..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3126
Re: Прокурору города Костаная по результатам референдума
Отправлено: 06.06.22 - 15:51
#6
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Цитата:
DrDjekel:
В Костанае проживает 250 тысяч человек, 72% это 180 тысяч.


Наверное, вы не так считаете: - 250 000 - это всего жителей, из них не все имеют право голосовать, а только с 18 лет.Так что цифра 180 000 - не совсем верная.
И цифра 72% - это по области, а не по городу.
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