Отправлено: - 16:23

- С помощью угроз, они заставили Какимбекова отвезти их на заправку, где в 23:21 за наличные Рамазана приобрели две литровые бутылки воды и вылив содержимое наполнили их бензином

26 урн стоимостью по 50 000 тенге на общую сумму

Цитата:А потом мы ещё возмущаемся почему полиция по началу так нехотя реагировала на бунтовщиковЧто ещё ждать от людей которые коктейли Молотова мастырят из пластиковых бутылок в надежде что они разобьются)))Цитата:Не верюВраньё какое-тоТам такие урны красивые былиРезные с гравировкойМинимум каждая на 150 тыс тянет, минимум!