Отправлено: - 15:41

сайлау курманов:



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Цитата:Цитата:Ертыспаев - он кто ?? Бывший политик, который 30 лет советовал бывшему президенту: -".... государство - это НЕЭФЕКТИВНЫЙ менеджер, надо ВСЁ передавать в частные руки...". Теперь он вышел в тираж и возглавил Народную партию, где ОДНИ пенсионеры и они помнят всё советское, а советское - это ГОСУДАРСТВЕННОЕ, ОБЩЕНАРОДНОЕ; вот он, Ертыспаев на этом и играет. Он просто ИГРАЕТ на пенсии, или ему предложили это делать из АП,