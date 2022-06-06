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≡ Ертысбаев: Государственные активы не должны вновь уйти к олигархам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44398
Ертысбаев: Государственные активы не должны вновь уйти к олигархам
Отправлено: 06.06.22 - 15:15
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Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев выступил с заявлением по итогам проведённого референдума. Он высказался о необходимости немедленной передачи всех государственных компаний из рук чиновников в собственность народа, а также потребовал остановить приватизацию госкомпаний.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5306
Re: Ертысбаев: Государственные активы не должны вновь уйти к...
Отправлено: 06.06.22 - 15:15
#1
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Обычно так ведут себя бывшие крупные чиновники, которых новое руководство забыло взять на борт. Напрашивается вывод, где же вы были столько времени и не знали что творят вокруг. Лозунги и требования как перед выборами больше похоже на популизм....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14085
Re: Ертысбаев: Государственные активы не должны вновь уйти к...
Отправлено: 06.06.22 - 15:33
#2
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Народная партия..
Это наверное как Народный банк..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3126
Re: Ертысбаев: Государственные активы не должны вновь уйти к...
Отправлено: 06.06.22 - 15:41
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Цитата:
111:



Ертыспаев - он кто ?? Бывший политик, который 30 лет советовал бывшему президенту: -".... государство - это НЕЭФЕКТИВНЫЙ менеджер, надо ВСЁ передавать в частные руки...". Теперь он вышел в тираж и возглавил Народную партию, где ОДНИ пенсионеры и они помнят всё советское, а советское - это ГОСУДАРСТВЕННОЕ, ОБЩЕНАРОДНОЕ; вот он, Ертыспаев на этом и играет. Он просто ИГРАЕТ на пенсии, или ему предложили это делать из АП,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14085
Ертысбаев: Государственные активы не должны вновь уйти к олигархам
Отправлено: 06.06.22 - 15:44
#4
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Цитата:
ACROS:
Ертыспаев

Точно, забыл как то, называли соловьем первого..
И действительно, как он в партии оказался то?
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