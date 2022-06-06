Re: Референдум в Казахстане: озвучены результаты экзитполов

Отправлено: - 10:49

Алма-Ата - южная, музыкальная, финансовая столица и прочее и прочее, столько понтов и титулов, а в итоге сдулись: - в ЛУЗЕРАХ по явке - очевидно им бы только - ГРАБИТЬ магазины и бутики, ЖЕЧЬ гос.учреждения, ИЗБИВАТЬ полицейских и прочее МАРОДЁРСТВО: - вот в этом она ПЕРВАЯ, в этом она - СТОЛИЦА.