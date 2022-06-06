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≡ Референдум в Казахстане: озвучены результаты экзитполов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44398
Референдум в Казахстане: озвучены результаты экзитполов
Отправлено: 06.06.22 - 10:49
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Озвучены результаты экзитполов на референдуме по поправкам в Конституцию. Данные трех опросов объявлены на онлайн-марафоне, посвященном республиканскому референдуму.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3126
Re: Референдум в Казахстане: озвучены результаты экзитполов
Отправлено: 06.06.22 - 10:49
#1
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Алма-Ата - южная, музыкальная, финансовая столица и прочее и прочее, столько понтов и титулов, а в итоге сдулись: - в ЛУЗЕРАХ по явке - очевидно им бы только - ГРАБИТЬ магазины и бутики, ЖЕЧЬ гос.учреждения, ИЗБИВАТЬ полицейских и прочее МАРОДЁРСТВО: - вот в этом она ПЕРВАЯ, в этом она - СТОЛИЦА.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5306
Re: Референдум в Казахстане: озвучены результаты экзитполов
Отправлено: 06.06.22 - 15:24
#2
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Грабили бандиты которых готовили в горах специально для этого случая. Алматинцы не причем тут, самые гостеприимные и светлые люди на свете,
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3126
Re: Референдум в Казахстане: озвучены результаты экзитполов
Отправлено: 06.06.22 - 15:30
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
светлые люди на свете,


Почему эти светлые и хорошие люди не пришли на голосование по референдуму ??
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