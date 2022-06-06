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≡ Два человека погибли в ночном пожаре в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44398
Два человека погибли в ночном пожаре в Костанае
Отправлено: 06.06.22 - 15:27
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Крупный пожар произошел сегодня ночью, 6 июня,около полуночи. Загорелся двухэтажный коттедж, расположенный на перекрестке пр. Абая и ул. Лермонтова. На первых кадрах, присланных в редакцию "НГ" было видно, как территорию покидает большая группа людей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14085
Re: Два человека погибли в ночном пожаре в Костанае
Отправлено: 06.06.22 - 15:27
#1
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Это небольшой домик белый, который на последнем фото?
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