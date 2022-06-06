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≡ «Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - Приговор по делу о сбыте крупной партии героина вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44394
«Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - Приговор по делу о сбыте крупной партии героина вынесли в Костанае
Отправлено: 06.06.22 - 12:44
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Приговор по делу о сбыте крупной партии героина вынесли сегодня, 6 июня. Все четверо подсудимых признаны виновными. Костанайцы Фаина ТИТОВЕЦ, Елена КОЛОМЕЙЦЕВА, Александр КАПИТУЛА и Тимур ХАФИЗОВ обвинялись в том, что покупали, фасовали и перепродавали героин, получая за это прибыль.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
694
Re: «Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - Приговор по делу о...
Отправлено: 06.06.22 - 12:44
#1
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А где цыгане?

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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1345
Re: «Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - Приговор по делу о...
Отправлено: 06.06.22 - 14:45
#2
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Цитата:
автомобиля «Даймлера-Бенца»

Странная фраза.
Русский язык не родной?
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