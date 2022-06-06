Отправлено: - 12:32

Александр Брунер добавил, что в начале этой недели они постараются сами более четко прописать график, который еще обязательно отрегулируют.

Поэтому 160 тенге до Семилетки и Перцевки, думаю, нормальный тариф, акимат все высчитал.

Цитата:Хотелось бы впервые в городе увидеть поминутный график для основных остановок, это было бы очень удобно для пассажиров, притяните к себе поток :Гиппократ, зеленый рынок, ЦУМ, Наримановский рынок, СХИ, КЖБИ, Астыкжан, Садовые общества, поселки по трассе... и обратно.Цитата:Получается до дач и кладбища тоже за такую сумму можно доехать? Или другой тариф? Ответит кто-нибудь?В айкомеке спрашивать бесполезно, уже написал вопрос. Они послали в ТТС и их 113-ый маршрут. Хотя спрашивал именно про 120-ый.