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≡ На новом маршруте №120 уже начали учитывать пожелания пассажиров
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44394
На новом маршруте №120 уже начали учитывать пожелания пассажиров
Отправлено: 06.06.22 - 11:51
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С 1 июня стартовал маршрут №120 Костанай - Рудный. Тариф 320 тенге, по городу 80. А с 3 июня до поселков Семилетка и Перцевка появилась возможность доехать по тарифу специально для этого отрезка.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
106
Re: На новом маршруте №120 уже начали учитывать пожелания...
Отправлено: 06.06.22 - 11:51
#1
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Сейчас госпожа-хозяйка рудненского и костанайского автовокзалов, в суд подаст, на Брунера и ЖКХ, довод, что автобусы городские а не междугородние. ЖКХ как всегда в свое репертуаре, шаг вперед два назад.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8555
Re: На новом маршруте №120 уже начали учитывать пожелания...
Отправлено: 06.06.22 - 12:32
#2
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Цитата:
Александр Брунер добавил, что в начале этой недели они постараются сами более четко прописать график, который еще обязательно отрегулируют.

Хотелось бы впервые в городе увидеть поминутный график для основных остановок, это было бы очень удобно для пассажиров, притяните к себе поток :
Гиппократ, зеленый рынок, ЦУМ, Наримановский рынок, СХИ, КЖБИ, Астыкжан, Садовые общества, поселки по трассе... и обратно.

Цитата:
Поэтому 160 тенге до Семилетки и Перцевки, думаю, нормальный тариф, акимат все высчитал.

Получается до дач и кладбища тоже за такую сумму можно доехать? Или другой тариф? Ответит кто-нибудь?
В айкомеке спрашивать бесполезно, уже написал вопрос. Они послали в ТТС и их 113-ый маршрут. Хотя спрашивал именно про 120-ый.
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1345
Re: На новом маршруте №120 уже начали учитывать пожелания...
Отправлено: 06.06.22 - 14:38
#3
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Цитата:
Если поедите в Затоболовку

Поедете в Тобыл.
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