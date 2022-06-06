Отправлено: - 14:19

Вызывает подозрение высокая явка избирателей

Цитата:Я,брат,сват и их семьи, соседи, кошки собаки, тараканы не ходили голосовать, откуда такие цифры, прошу прокуратуру разобраться. В Костанае проживает 250 тысяч человек, 72% это 180 тысяч. Брат, сват их семьи, соседи и вошли в 70 тысяч. Когда пошел с женой голосовать, на участке было около 10 человек голосующих, возраст от 30 до 70.