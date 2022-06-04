Вот что вчера, 3 июня, получила на телефон моя жена- учитель начальных классов "Доброе утро, коллеги! Вы все должны обязательно принять участие в референдуме. Наш коллектив закрывает нашу школу, 7 и 19. школы.. Комиссии предупреждены. говорим "23" и голосуем в каждой школе всего три раза.. Благодарю за понимание. Проголосовать надо всем учителям!!!" Читать новость
Как же власти хочется обязательно внести изменения в Конституцию! Заметьте, не народу! Много говорилось об освобождении учителей от наложенных на них обязанностей, но конь и до сих пор там не валяется. Не верить Рихарду не могу, т.к.с нашей действительностью мы все хорошо знакомы.
При этом можно проголосовать так как считаете нужным...??? Три раза проголосовать - уже нарушение и большое, причем группой лиц. Но указаний КАК проголосовать - нет и тут не подкопаешься. Да и кто и как проверит? Разве только по результатам. А вообще, для имиджа "Второй Республики" неплохо было бы провести честный референдум или даже с неожиданным результатом. Но с другой стороны - я понимаю как это делается. Можно допустить что высшие эшелоны власти искренне так желают. Но в цепочке "спускания" приказов всегда найдется тот который будет достигать нужных целей любыми средствами. Первоочередная задача - обеспечить явку. Вот и "обеспечивают".
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