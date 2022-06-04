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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45717 голосуем в каждой школе всего три раза..Источник:

Цитата:При этом можно проголосовать так как считаете нужным...???Три раза проголосовать - уже нарушение и большое, причем группой лиц. Но указаний КАК проголосовать - нет и тут не подкопаешься. Да и кто и как проверит? Разве только по результатам.А вообще, для имиджа "Второй Республики" неплохо было бы провести честный референдум или даже с неожиданным результатом. Но с другой стороны - я понимаю как это делается. Можно допустить что высшие эшелоны власти искренне так желают. Но в цепочке "спускания" приказов всегда найдется тот который будет достигать нужных целей любыми средствами. Первоочередная задача - обеспечить явку. Вот и "обеспечивают".