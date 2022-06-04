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≡ Вот так эти проценты и творятся
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44394
Вот так эти проценты и творятся
Отправлено: 04.06.22 - 11:46
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Вот что вчера, 3 июня, получила на телефон моя жена- учитель начальных классов "Доброе утро, коллеги! Вы все должны обязательно принять участие в референдуме. Наш коллектив закрывает нашу школу, 7 и 19. школы.. Комиссии предупреждены. говорим "23" и голосуем в каждой школе всего три раза.. Благодарю за понимание. Проголосовать надо всем учителям!!!"
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2808
Re: Вот так эти проценты и творятся
Отправлено: 04.06.22 - 11:46
#1
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Как же власти хочется обязательно внести изменения в Конституцию! Заметьте, не народу! Много говорилось об освобождении учителей от наложенных на них обязанностей, но конь и до сих пор там не валяется.
Не верить Рихарду не могу, т.к.с нашей действительностью мы все хорошо знакомы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11236
Re: Вот так эти проценты и творятся
Отправлено: 04.06.22 - 12:00
#2
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Рихард не только ваша жена получила уведомление. Мне тоже пришло. На Каспий почему то. Потом смс пришло. На телефон. Я так подозреваю всем походу приходит.
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1524
Re: Вот так эти проценты и творятся
Отправлено: 04.06.22 - 17:00
#3
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Цитата:
Vit:

Тебе тоже предлагают проголосовать три раза на разных участках?!
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1524
Re: Вот так эти проценты и творятся
Отправлено: 04.06.22 - 17:03
#4
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В Рудном автобусы завтра на дачи пойдут только после 10-00. То есть, сначала голосовать, потом поливать.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24981
Вот так эти проценты и творятся
Отправлено: 04.06.22 - 17:44
#5
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Цитата:
КГСПС:
То есть, сначала голосовать, потом поливать.

Это, не - смертельно... :lol: ;-)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4792
Re: Вот так эти проценты и творятся
Отправлено: 04.06.22 - 23:50
#6
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поздравляю с "открытием"!!))))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15324
Re: Вот так эти проценты и творятся
Отправлено: 05.06.22 - 00:28
#7
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Цитата:
голосуем в каждой школе всего три раза..

Источник:

При этом можно проголосовать так как считаете нужным...??? :lol:
Три раза проголосовать - уже нарушение и большое, причем группой лиц. Но указаний КАК проголосовать - нет и тут не подкопаешься. Да и кто и как проверит? Разве только по результатам.
А вообще, для имиджа "Второй Республики" неплохо было бы провести честный референдум или даже с неожиданным результатом. Но с другой стороны - я понимаю как это делается. Можно допустить что высшие эшелоны власти искренне так желают. Но в цепочке "спускания" приказов всегда найдется тот который будет достигать нужных целей любыми средствами. Первоочередная задача - обеспечить явку. Вот и "обеспечивают".
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5304
Re: Вот так эти проценты и творятся
Отправлено: 05.06.22 - 01:01
#8
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Я перестал чему-либо удивляться, такое массовое сознание у людей которые хотят видеть прогресс в стране любыми путями.....
До добра не приведет!
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a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
34
Re: Вот так эти проценты и творятся
Отправлено: 06.06.22 - 12:52
#9
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Главное явку выше 100% не насчитали, и то ладно )))
Профайл
DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
2
Вот так эти проценты и творятся
Отправлено: 06.06.22 - 14:12
#10
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Я ни на что не намекаю, но может быть автор сможет предоставить скрин этого сообщения?
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