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≡ Как планируют сдерживать рост цен на газ, рассказал глава Минэнерго
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44394
Как планируют сдерживать рост цен на газ, рассказал глава Минэнерго
Отправлено: 06.06.22 - 12:47
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Как напомнил Акчулаков, в январе 2022 года Агентством по защите и развитию конкуренции было введено государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на 180 календарных дней.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
324
Re: Как планируют сдерживать рост цен на газ, рассказал глава...
Отправлено: 06.06.22 - 12:47
#1
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что то он так рассказал, что я нифига и не понял как это министерство будет сдерживать рост цен на газ.
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