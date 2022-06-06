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Написал в прокуратуру такое заявление: Прошу вас провести надзорный контроль в части соблюдения законности при проведении голосования по референдуму «о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» прошедшего 5 июня 2022 года на избирательных участках в городе Костанае. Вызывает подозрения высокая явка избирателей на избирательных участках, по информации СМИ около 72%.