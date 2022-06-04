Отправлено: - 10:55

Ольга Ведлер:

,хотя много раз уже об этом говорила

Ольга Ведлер:

Ошибочно назвала таблицу отклонений от истинного полдня таблицей заболеваемости. В принципе одно вытекает из другого:

Ольга Ведлер:

Президент Токаев вряд ли знает о проблеме часового пояса в нашей области, т.к.все наши обращения оседают в кfнцелярии и расползаются по исполнителям, т.е. министерствам. Лобби Архимеда очень велико. Зная, что он в родстве с Кулибаевым, он подмял под себя и министерства.

Ольга Ведлер:

Потому что спикер (абайка-95) ошибся в моем отчестве, а когда-то я получила письмо из акимата с аналогичной ошибкой, я делаю вывод, что он из той же конторы,

Цитата:Ни разу не видел где вы об этом говорили? В кулуарах или публично в статье извинились за намеренную ошибку?Цитата:В принципе не вытекаетВы же медикСпециалист точной наукиА тут одну таблицу подменяете другой по сути и смыслу и говорите что ну они же почти тождественны? Нет это намеренное введение в заблуждениеЦитата:ВопросА вы действительно считаете что Архимед со своим великим лобби в президентской канцелярии,проталкивает тему по НЕ переводу времени в костанайской области?))Просто не кажется ли вам что у вас уже синдром теории заговора? Ну так иногда бывает когда человек увлечен какой-то узкой темой и не найдя ответов на некоторые вопросы просто списывает это все на заговоры масонов, инопланетян и МИ-6? Цитата:Да это я писал то письмо из акиматаИзвините за ошибку)