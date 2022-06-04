Думаю, их было немало. Но шансы задать острые вопросы на отчетной встрече с акимом области были минимальными. Даже видавшие виды функционеры удивились, какой процент незнакомых людей «грели» места в их районных домах культуры. Читать новость
ПолиграфЪ Боярышников: Кто о чём но она как болеющий человек
Можно как угодно рассуждать о её стремлении в отстаивании своей точки зрения, даже и в издевательской форме (знаете ведь что вам за это НИЧТО не прилетит), но вызывает невольное уважительное отношение к её позиции: - её принципиальность и стойкое намерение довести это дело до конца.
А, права она или ошибается - время покажет: придёт другое время- придут другие люди и в правительство, и в областной акимат- и настанут другие критерии, другие мерки отношения с собственным народом.
Ольга Ведлер: ,хотя много раз уже об этом говорила
Ни разу не видел где вы об этом говорили? В кулуарах или публично в статье извинились за намеренную ошибку?Цитата:
Ольга Ведлер: Ошибочно назвала таблицу отклонений от истинного полдня таблицей заболеваемости. В принципе одно вытекает из другого:
В принципе не вытекает Вы же медик Специалист точной науки А тут одну таблицу подменяете другой по сути и смыслу и говорите что ну они же почти тождественны? Нет это намеренное введение в заблуждение Цитата:
Ольга Ведлер: Президент Токаев вряд ли знает о проблеме часового пояса в нашей области, т.к.все наши обращения оседают в кfнцелярии и расползаются по исполнителям, т.е. министерствам. Лобби Архимеда очень велико. Зная, что он в родстве с Кулибаевым, он подмял под себя и министерства.
Вопрос А вы действительно считаете что Архимед со своим великим лобби в президентской канцелярии,проталкивает тему по НЕ переводу времени в костанайской области?)) Просто не кажется ли вам что у вас уже синдром теории заговора? Ну так иногда бывает когда человек увлечен какой-то узкой темой и не найдя ответов на некоторые вопросы просто списывает это все на заговоры масонов, инопланетян и МИ-6? Цитата:
Ольга Ведлер: Потому что спикер (абайка-95) ошибся в моем отчестве, а когда-то я получила письмо из акимата с аналогичной ошибкой, я делаю вывод, что он из той же конторы,
Да это я писал то письмо из акимата Извините за ошибку)
abaika95: Ни разу не видел где вы об этом говорили?
Есть многое на свете, друг abaika95, что и не снилось нашим мудрецам ... Цитата:
abaika95: В принципе не вытекает Вы же медик
А вы таксист? Ведь только они так категоричны и правы во всем. Цитата:
abaika95: Просто не кажется ли вам что у вас уже синдром теории заговора?
На тему отказа от перевода было озвучено много предположений. Почему бы и не включить туда теорию заговора, если никакой конкретики по этому вопросу добиться невозможно. Предложите свой вариант объяснения, если он есть. Цитата:
abaika95: Да это я писал то письмо из акимата
Засланный казачок именно так и должен был ответить. Старая тактика - гиперболизируй истину и переводи ее в шутку.
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