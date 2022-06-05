Даже справедливая в деталях, а в немалой мере и по сути критика российских СМИ пред казахстанским читателем вольно или невольно предстает в виде охапки хвороста, швыряемой в огонь ненависти уже не просто к продажности СМИ, а к конкретной стране. Читать новость
Серый волк: Тем временем в соседней стране уже больше 15 тысяч задержанных за антивоенные акции. Суды за слова Война и Мир... но узнать об этом - нужно применять всё больше усилий, так как вал репрессий к журналистам растет.
Кто-нибудь скажите серому что он в порыве написания нечитабельной не последовательной графомании забыл что он якобы из России пишет и для него Россия не соседняя страна а своя))
Ещё раз: не переводите стрелки на меня; пока что вы, ястребы, проигрываете Абайке и в логике и в умении оперировать фактами и в стройности мысли; согласен: - Абайка неприятный тип, но опытный дискутёр и оппонент, и тем не менее: - умейте держать удар и отвечать на него; счёт пока , явно, не в вашу пользу. Дерзайте: - вперёд на мины, господа.
А как так получилось что раз российские СМИ не угадали то что Россия нападет на Украину причем с упертостью гражданина СССР доказывали что все факты о нападении это ложь и провокация ЦРУ и ровно после 24 февраля тут же переобулись в воздухе и начали победно информировать население о том как по Украине идут солдаты группы центр?)) Если факты извинений и признания ошибок главных редакторов СМИ РФ в том что они дезинформировали население России в том что Россия не нападет на Украину? Или ошиблись и ошиблись,пофиг?Цитата:
viktorian85: Интернет в помощь. Раша Тудей самый просматриваемый канал на Ютубе
Странно но интернет выдает по этой теме только интервью Симонян российской газете где она хвалится что ее канал самый просматриваемый))) А есть не аннгожированные источники?) Цитата:
viktorian85: Кого закрыли? Критиковали или распространяли дезинформацию во время спецоперации?
Эхо Москвы закрыли по решению Газпрома который финансировал радио Есть факт того что они распространяли дезинформацию? Решение суда какое нибудь?)
viktorian85: Конечно не могут он в России под надёжной защитой. Ассанж в посольстве сидел прятался. Сейчас уже его не убьют большой резонанс к нему.
Странно а ниче что после того как он слил секретных материалы в сеть аж в 2006 и после до 2010 он спокойно разъезжал по миру и его никто не трогал? Пока Швеция не обвинила его в сексуальных домогательствах после чего журналист быстренько побежала просить полит убежища?)) Где то распиареное ЦРУ и ми 6 которых так боится российская пропаганда и любое отравление российских оппозиционеров приписывает им? Тоесть ми 6 может травить Литвиненко а ассанжа не получилось?) Цитата:
viktorian85: Конечно не могут он в России под надёжной защитой
И как так получилось что сотрудник АНБ супер секретной американской организации ворует секретные данные,сливает их в сеть,потом спокойно берет билет и улетает в Гонконг где даёт разрешение (внимание сейчас у россиян будет когнитивный десоннанс) даёт разрешение американским и британским СМИ опубликовать данные о деятельности АНБ и тут внимание! Эти СМИ потом никто не кошмарил))) все вопросы только к сноудену как предателю нац интересов США! Такое можно представить в "свободной" России?))
Цитата:
viktorian85: Доказательств нету и не будет. Потому что если будет то МИ 6 выйдут сами на себя)
Ну у людей кому не хочется видеть конечно доказательств нет Хотя уже проведено расследование Вышли на фсбшника лугового котрый встречался с Литвиненко за сутки перед отправлением ЕСПЧ также признал причастность лугового
Victor Yang: Абайка тут подобен тем кричащим "экспертам" на ток-шоу, которые он так не любит, но смотрит.
Почему не люблю? Люблю Российские полит шоу это зеркало политической атмосферы в России Вот к примеру постоянный "эксперт" Михаил ходоренок на таких шоу Военный специалист высокого класса выступил недавно Сказал что нефиг успокаивать себя и российское население Мол ВСУ бегут сверкая тапками видя российские войска Нет ВСУ бьётся и будет биться дальше и если надо мобилизуют тысячи человек потомучто они защищают свою родину и не надо тут ракетами махать они не помогут а против нас весь мир! Кому это не очевидно тот просто скобеева )) И тут скобееву понесло) Цитата:
ACROS: Абайка неприятный тип,
Вопрос а в чем это я неприятный если я))) Цитата:
ACROS: проигрываете Абайке и в логике и в умении оперировать фактами и в стройности мысли
У читателя, ознакомившегося со статьей и репликами некоторых комментаторов, вряд ли может сложиться правильное представление о пропаганде, как таковой. Хотя в статье г-на Бондаренко дано четкое определение пропаганды, но похоже, что никто не обратил на него внимания. На самом деле любая пропаганда должна нести в себе идею, а не простое отрицание чужой идеи или ее критику. Раньше был такой замечательный лозунг: "Критикуешь? Предлагай!". Но никаких конструктивных идей или предложений от здешних оппозиционеров, да и вообще от любой либероидной массы никогда не было и не будет. Все их потуги описаны одной фразой в 12 стульях: "Мятущаяся интеллигенция среди народа... Великолепный символ! Отрыв от народа – и падение!"
Чем восхищается в обсуждениях г-н ACROS? Тем, что г-н abaika95 ловко подтасовывает факты, выступая типичным очернителем России и всего, что с ней связано? Но это тоже не пропаганда и даже не критика. Многие думают, что если выступать против России, то это будет антироссийская пропаганда. Но если принять это за идею, то такая идея будет скверно попахивать. Эти нападки отдельных личностей есть типичный синдром моськи или по-современному - хайпожорство. Интересно, что с противопоставляемой стороны г-ном abaika95 берутся только те факты, которые призваны подчеркивать российские недостатки, а противоположные при этом просто умалчиваются. А так как эти приемчики рассчитаны лишь на неискушенного читателя, то со временем становится просто неинтересно читать эту фальсифицированную чернуху. Уже давно никто не хочет отвечать на эти банальности и разоблачать мухлёж, но похоже, что отсутствие возражений г-н abaika95 до сих пор приписывает себе в победные реляции и продолжает мельтешить ... хотя бы только для г-на ACROS.
Теперь о высказываниях г-на Серого Волка. Это просто сплошной поток восторгов по поводу любой оппозиции, будь она российской, французской или марсианской. Попробуй скажи ему, что нужно выступить против уничтожения саранчи и сорняков, завтра же будешь лицезреть, как он в первых рядах выйдет с антигербицидными и антипестицидными песнями, картинками и стишатами в духе поэта-саранчиста. Обычно в такую категорию попадают девицы, не нюхавшие жизненного пороха, но считающие себя знатоками жизни. Таких воздушных созданий частенько называют очарованными и просто ждут, пока жизнь не даст им по кумполу, чтобы разочаровать и вернуть с благословенных небес на грешную землю.
По поводу критики передач Соловьева. Вчера специально посмотрел интервью с Путиным, специально пытаясь найти прорехи в его логике и объяснениях по поводу виновности России в нынешнем кризисе, но все обоснованно четко и грамотно. Можно было, конечно, закричать: "Вы все врётиии!", как и поступают некоторые здешние критики, хлебнув боярышника, но это выглядело бы истерично и неконструктивно. Потом дали слово декану МГИМО и вдруг подумалось, что если даже такой эксперт стоит по своему опыту и уровню знаний гораздо выше всяких макаревичей, то что можно говорить о тех, к кому стекаются сведения, о которых никто даже не подозревает. А ведь все геостратегические операции разрабатываются годами, проработкой огромных объемов материала, экспертным анализом. Вряд ли геополитические вопросы решаются за кружкой крепкого "грушевого" напитка.
И пусть попробуют объяснить демократы и либералы, которые дважды за последнее время роняли страну в хаос, схватив руль после февральской революции и после горбачевской перестройки, почему я должен поддерживать их против той власти, которая всех вытащила из пучины и наладила в стране нормальную жизнь? Почему не нужно верить государственной пропаганде, имеющей четкие планы развития страны и начать верить жалкой оппозиции, у которой в планах только набивание собственных карманов и стремление к власти.
Don Julio: Но эта информация она направлена на изменение и(или) укрепление взглядов и мнений на политические и социальные события.
Правильно. Любая информация, в том числе и целенаправленная пропаганда, не ограничивается воздействием исключительно на детей. Вся работа всех, штатных и нештатных, пропагандистов направлена именно на то, чтобы человек любого возраста изменил свои взгляды в нужном им направлении. И если у человека своих мозгов мало, то он поддаётся их воздействию. Со всеми вытекающими. Особенно в случаях, когда людей лишают альтернативных источников информации. Пропаганды, если хотите. Как сейчас делается на Украине, да и на западе вообще. Там на людей надевают "шоры" и ставят перед глазами однонаправленную картинку, где начисто отсутствуют другие точки зрения. Запрещены не только российские СМИ, но и вообще в эфир с трудом пробивается всё то, что может предложить другой, объективный взгляд на происходящее. Вот люди и начинают постепенно воспринимать эту виртуальную "реальность" за реальность настоящую. Представляете, какой шок они испытывают, когда с них снимают шоры? Когда они видят, что в реальности всё совершенно не так, как их убеждали все эти годы? ... А Абайку я не читаю. Пролистываю не глядя. Не может он написать что-то полезное. Я уже не говорю о правде и объективности. Он свои шоры надел на себя добровольно и с удовольствием. Не вижу смысла тратить время на объяснение ему чего-либо и, тем паче, на споры с ним. Это его проблемы.
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