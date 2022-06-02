Re: У нас председатель ОСИ - друг человека?

Отправлено: - 11:30

Можно охарактеризовать одним словом "дурдом". Как там говорили:" Не дай вам бог жить в эпоху перемен" У нас сегодня собрание по поводу ОСИ. Даже не знаю, что делать, я бы оставил всё как есть, но нельзя.Я не скажу, что ПКСК, работало классно, но я боюсь, что будет гораздо хуже. По крайней мере в первое время точно. Я вез одну пассажирку из новых элитных домов в мкр-не Береке. Дело было зимой, совершенно нечищенный двор, спрашиваю, вроде не бедные люди, раз купили квартиры в не самом дешевом доме, почему не чистите, проехать невозможно. Она в ответ у нас же ОСИ, председатель купил квартиру , но здесь не живет и вообще она сказала ПКСК намного лучше. А сколько с этими управляющими компаниями проблем было в России, они там раньше появились. Одно могу сказать точно стоимость домовладения вырастет с этой реформой в разы. Это ладно, лишь бы качество обслуживания улучшилось, в чем я совершенно не уверен.