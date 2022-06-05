Отправлено: - 16:37

Ильяс:

ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ, ВСЁ РАВНО ПОЛУЧИШЬ ..

Muad Dib:

По Костанаю "нарисовано" 62%. Не слышал, чтобы кто-то из моего дома на 48 квартир собирался идти голосовать. Видел только человека в полицейской форме, который спускался с урной, в которой было пару бюллетеней. Видимо собирали среди работников (бывших) силовых структур на дому.

Цитата:А причем здесь Путин?Цитата:Странно я тоже был такого же мненияВедь все перед рефернудмом орали что голосовать не пойдут потомучто за них уже все решилиНу я чисто для интереса решил сходить проверить пустые участки ну и проголосовать раз уж пришелТакже по всей видимости подумали и все жители районаПотомучто на участке народу было прилично))