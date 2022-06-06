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≡ Как завершилось голосование на референдуме в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44389
Как завершилось голосование на референдуме в Костанайской области
Отправлено: 06.06.22 - 06:48
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Корреспонденты "НГ" побывали на нескольких избирательных участках в Костанае и Рудном. В течение всего дня члены избирательных комиссий мирно общались с журналистами. Голосующие охотно общались с корреспондентами и делились своим мнением, но к вечеру в некоторых участках обстановка накалилась.


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3121
Re: Как завершилось голосование на референдуме в Костанайской...
Отправлено: 06.06.22 - 06:48
#1
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Кто знает: - по результатам голосования референдума, бывший президент так и остался: ....основателем независимого Казахстана....??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3121
Re: Как завершилось голосование на референдуме в Костанайской...
Отправлено: 06.06.22 - 06:50
#2
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Цитата://при всех присутствующих порезали//

Погасили: - так правильно: порезали - это лучок или огурчик к закуске.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16718
Re: Как завершилось голосование на референдуме в Костанайской...
Отправлено: 06.06.22 - 10:21
#3
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Цитата:
Приближаться к столу нельзя, проверить в какой графе стоит "галочка" - невозможно.

Я за простыми наперсточниками в упор следил - и не мог угадать где шарик. А тут высший пилотаж. :lol: нереально :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16718
Re: Как завершилось голосование на референдуме в Костанайской...
Отправлено: 06.06.22 - 10:23
#4
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Не существует такой анонимной системы выборов или голосования, в которой невозможно подтасовать результаты.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16718
Re: Как завершилось голосование на референдуме в Костанайской...
Отправлено: 06.06.22 - 10:27
#5
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Я пойду голосовать или на выборы только если там будут реальные имена и фамилии занесены в блокчейн и каждый себя сможет найти там и проверить результат. То есть никогда не пойду :lol:
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