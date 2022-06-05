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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44389
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 10:26
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Даже справедливая в деталях, а в немалой мере и по сути критика российских СМИ пред казахстанским читателем вольно или невольно предстает в виде охапки хвороста, швыряемой в огонь ненависти уже не просто к продажности СМИ, а к конкретной стране.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12563
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 20:17
#30
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Цитата:
Серый волк:
Тем временем в соседней стране уже больше 15 тысяч задержанных за антивоенные акции. Суды за слова Война и Мир... но узнать об этом - нужно применять всё больше усилий, так как вал репрессий к журналистам растет.

Кто-нибудь скажите серому что он в порыве написания нечитабельной не последовательной графомании забыл что он якобы из России пишет и для него Россия не соседняя страна а своя))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1301
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 06.06.22 - 05:59
#31
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Цитата:
ACROS:
отвечайте грамотно, аргументированно и взвешено, точно так же как и ваш оппонент Абайка

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3121
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 06.06.22 - 06:32
#32
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Цитата:
гражданин СССР:
:lol: :lol: :lol:


Ещё раз: не переводите стрелки на меня; пока что вы, ястребы, проигрываете Абайке и в логике и в умении оперировать фактами и в стройности мысли; согласен: - Абайка неприятный тип, но опытный дискутёр и оппонент, и тем не менее: - умейте держать удар и отвечать на него; счёт пока , явно, не в вашу пользу. Дерзайте: - вперёд на мины, господа.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
375
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 06.06.22 - 08:59
#33
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Цитата:
abaika95:
Тоесть западные СМИ просто угадали что Россия нападет на Украину а российские СМИ не угадали в этот раз?)

Конечно.
Цитата:
abaika95:
Источник Сия факта?)

Интернет в помощь. Раша Тудей самый просматриваемый канал на Ютубе был. А в кабельных сетях он в своих странах обгоняли популярные СМИ.
Цитата:
abaika95:
В России критиковали и всех кто критиковал закрыли А в Америке не могут почему-то Как так можете ответить?))

Кого закрыли? Критиковали или распространяли дезинформацию во время спецоперации?
Цитата:
abaika95:
Хотят но сети все не могут Бывшие сотрудники спецслужб слившие тонны развед данных и их никто не травит новичком,не убивает,не топит а Просто объявили в розыск))

Конечно не могут он в России под надёжной защитой. Ассанж в посольстве сидел прятался. Сейчас уже его не убьют большой резонанс к нему.
Цитата:
abaika95:
Россия просто за книгу ФСБ взрывает Россию отравила Литвиненко а чтобы сделала со сноуденом?))

Доказательств нету и не будет. Потому что если будет то МИ 6 выйдут сами на себя)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15324
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 06.06.22 - 09:39
#34
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Цитата:
ACROS:
вы, ястребы, проигрываете Абайке и в логике и в умении оперировать фактами и в стройности мысли

Абайка тут подобен тем кричащим "экспертам" на ток-шоу, которые он так не любит, но смотрит.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3047
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 06.06.22 - 10:14
#35
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Вот иллюстрация к "пропаганде"
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12563
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 06.06.22 - 10:27
#36
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