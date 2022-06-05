Отправлено: - 08:59

abaika95:

Тоесть западные СМИ просто угадали что Россия нападет на Украину а российские СМИ не угадали в этот раз?)

abaika95:

Источник Сия факта?)

abaika95:

В России критиковали и всех кто критиковал закрыли А в Америке не могут почему-то Как так можете ответить?))

abaika95:

Хотят но сети все не могут Бывшие сотрудники спецслужб слившие тонны развед данных и их никто не травит новичком,не убивает,не топит а Просто объявили в розыск))

abaika95:

Россия просто за книгу ФСБ взрывает Россию отравила Литвиненко а чтобы сделала со сноуденом?))

Цитата:Конечно.Цитата:Интернет в помощь. Раша Тудей самый просматриваемый канал на Ютубе был. А в кабельных сетях он в своих странах обгоняли популярные СМИ.Цитата:Кого закрыли? Критиковали или распространяли дезинформацию во время спецоперации?Цитата:Конечно не могут он в России под надёжной защитой. Ассанж в посольстве сидел прятался. Сейчас уже его не убьют большой резонанс к нему.Цитата:Доказательств нету и не будет. Потому что если будет то МИ 6 выйдут сами на себя)