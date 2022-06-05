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Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44389
Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 15:48
В Центральной избирательной комиссии Казахстана заявили о преодолении обязательного порога явки на референдум. В общем по стране на 14:00 получили бюллетени 6 262 973 гражданина.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 105
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 15:48
ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ, ВСЁ РАВНО ПОЛУЧИШЬ ...!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1300
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 16:04
Ну вот и свершилось!
Началась новая жЫзнь!
Новый отсчёт 3о летия для будущих свершений!
Ура!
Виват!
Всех поздравляю.
Все свободны...
Началась новая жЫзнь!
Новый отсчёт 3о летия для будущих свершений!
Ура!
Виват!
Всех поздравляю.
Все свободны...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3047
Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 16:10
Цитата:
Нравится мне Ваша прямота!
Ильяс:
ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ, ВСЁ РАВНО
ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ, ВСЁ РАВНО
Нравится мне Ваша прямота!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 154
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 16:30
Сами захотели, сами продавили По Костанаю "нарисовано" 62%. Не слышал, чтобы кто-то из моего дома на 48 квартир собирался идти голосовать. Видел только человека в полицейской форме, который спускался с урной, в которой было пару бюллетеней. Видимо собирали среди работников (бывших) силовых структур на дому.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12563
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 16:37
Цитата:
А причем здесь Путин?
Цитата:
Странно я тоже был такого же мнения
Ведь все перед рефернудмом орали что голосовать не пойдут потомучто за них уже все решили
Ну я чисто для интереса решил сходить проверить пустые участки ну и проголосовать раз уж пришел
Также по всей видимости подумали и все жители района
Потомучто на участке народу было прилично))
Ильяс:
ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ, ВСЁ РАВНО ПОЛУЧИШЬ ..
ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ, ВСЁ РАВНО ПОЛУЧИШЬ ..
А причем здесь Путин?
Цитата:
Muad Dib:
По Костанаю "нарисовано" 62%. Не слышал, чтобы кто-то из моего дома на 48 квартир собирался идти голосовать. Видел только человека в полицейской форме, который спускался с урной, в которой было пару бюллетеней. Видимо собирали среди работников (бывших) силовых структур на дому.
По Костанаю "нарисовано" 62%. Не слышал, чтобы кто-то из моего дома на 48 квартир собирался идти голосовать. Видел только человека в полицейской форме, который спускался с урной, в которой было пару бюллетеней. Видимо собирали среди работников (бывших) силовых структур на дому.
Странно я тоже был такого же мнения
Ведь все перед рефернудмом орали что голосовать не пойдут потомучто за них уже все решили
Ну я чисто для интереса решил сходить проверить пустые участки ну и проголосовать раз уж пришел
Также по всей видимости подумали и все жители района
Потомучто на участке народу было прилично))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1300
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 17:39
Цитата:
И, действительно, причём!?
Было бы интересно узнать вашу версию.
Цитата:
Ну и на скольких участках, вы так, для интереса проголосовали?
Ну мне так, чисто из интереса!
abaika95:
причем здесь Путин?
причем здесь Путин?
И, действительно, причём!?
Было бы интересно узнать вашу версию.
Цитата:
abaika95:
Ну я чисто для интереса решил сходить проверить пустые участки ну и проголосовать раз уж пришел
Ну я чисто для интереса решил сходить проверить пустые участки ну и проголосовать раз уж пришел
Ну и на скольких участках, вы так, для интереса проголосовали?
Ну мне так, чисто из интереса!
Г
Гость
Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 17:41
Цитата:
А что в Казахстане до сих пор средневековье?
У нас можно проголосовать, только на закреплённом адресу участке.
Don Julio:
Ну и на скольких участках, вы так, для интереса проголосовали?
Ну и на скольких участках, вы так, для интереса проголосовали?
А что в Казахстане до сих пор средневековье?
У нас можно проголосовать, только на закреплённом адресу участке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1300
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 18:09
Цитата:
Задайте вопрос автору комментария, с его слов задал вопрос...
elektron:
Задайте вопрос автору комментария, с его слов задал вопрос...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1301
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 06.06.22 - 05:56
Цитата:
У нас управдом друг человека
Гость:
У нас можно проголосовать, только на закреплённом адресу участке.
У нас можно проголосовать, только на закреплённом адресу участке.
У нас управдом друг человека
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3121
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 06.06.22 - 06:55
Цитата:
Наверное, это у вас средневековье или крепостное право: - у нас , если надо, берёшь открепительный талон и едешь хоть к чёрту на кулички, лишь бы там был избирательный участок и слегка поддатый председатель с разбитной секретаршей и голосуещь с ними на всю ивановскую.
Гость:
только на закреплённом адресу участке.
только на закреплённом адресу участке.
Наверное, это у вас средневековье или крепостное право: - у нас , если надо, берёшь открепительный талон и едешь хоть к чёрту на кулички, лишь бы там был избирательный участок и слегка поддатый председатель с разбитной секретаршей и голосуещь с ними на всю ивановскую.
-
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