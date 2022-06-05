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≡ Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44389
Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 15:48
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В Центральной избирательной комиссии Казахстана заявили о преодолении обязательного порога явки на референдум. В общем по стране на 14:00 получили бюллетени 6 262 973 гражданина.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
105
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 15:48
#1
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ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ, ВСЁ РАВНО ПОЛУЧИШЬ ...!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1300
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 16:04
#2
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Ну вот и свершилось!
Началась новая жЫзнь!
Новый отсчёт 3о летия для будущих свершений!
Ура!
Виват!
Всех поздравляю.
Все свободны...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3047
Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 16:10
#3
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Цитата:
Ильяс:
ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ, ВСЁ РАВНО


Нравится мне Ваша прямота! :lol: :lol:
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
154
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 16:30
#4
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Сами захотели, сами продавили :-x По Костанаю "нарисовано" 62%. Не слышал, чтобы кто-то из моего дома на 48 квартир собирался идти голосовать. Видел только человека в полицейской форме, который спускался с урной, в которой было пару бюллетеней. Видимо собирали среди работников (бывших) силовых структур на дому.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12563
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 16:37
#5
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Цитата:
Ильяс:
ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ, ВСЁ РАВНО ПОЛУЧИШЬ ..

А причем здесь Путин?
Цитата:
Muad Dib:
По Костанаю "нарисовано" 62%. Не слышал, чтобы кто-то из моего дома на 48 квартир собирался идти голосовать. Видел только человека в полицейской форме, который спускался с урной, в которой было пару бюллетеней. Видимо собирали среди работников (бывших) силовых структур на дому.

Странно я тоже был такого же мнения
Ведь все перед рефернудмом орали что голосовать не пойдут потомучто за них уже все решили
Ну я чисто для интереса решил сходить проверить пустые участки ну и проголосовать раз уж пришел
Также по всей видимости подумали и все жители района
Потомучто на участке народу было прилично))
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1300
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 17:39
#6
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Цитата:
abaika95:
причем здесь Путин?

И, действительно, причём!?
Было бы интересно узнать вашу версию.
:lol:
Цитата:
abaika95:
Ну я чисто для интереса решил сходить проверить пустые участки ну и проголосовать раз уж пришел

Ну и на скольких участках, вы так, для интереса проголосовали?
Ну мне так, чисто из интереса!
:lol:
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Г
Гость
Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 17:41
#7
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Цитата:
Don Julio:
Ну и на скольких участках, вы так, для интереса проголосовали?

А что в Казахстане до сих пор средневековье? :lol:
У нас можно проголосовать, только на закреплённом адресу участке. :oops:
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1300
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 05.06.22 - 18:09
#8
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Цитата:
elektron:

Задайте вопрос автору комментария, с его слов задал вопрос...
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1301
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 06.06.22 - 05:56
#9
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Цитата:
Гость:
У нас можно проголосовать, только на закреплённом адресу участке.

У нас управдом друг человека :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3121
Re: Порог явки на референдум достигнут - ЦИК
Отправлено: 06.06.22 - 06:55
#10
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Цитата:
Гость:
только на закреплённом адресу участке. :oops:


Наверное, это у вас средневековье или крепостное право: - у нас , если надо, берёшь открепительный талон и едешь хоть к чёрту на кулички, лишь бы там был избирательный участок и слегка поддатый председатель с разбитной секретаршей и голосуещь с ними на всю ивановскую.
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