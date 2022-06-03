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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 496 из 496«1...494495496
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24981
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.06.22 - 12:46
#7426
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Цитата:
111:
Нам скажешь, что говорит,

Ничего не - говорит.
На звонок в дверь -
не отвечает... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14070
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.06.22 - 12:49
#7427
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Цитата:
drakon:
На звонок в дверь - не отвечает...

Что то вы так быстро там знакомитесь?
У нас год прошел, как я в Костанай переезал, только на днях с соседями с других подъездов договариваемся о том, как в гости звать друг друга..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24981
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.06.22 - 13:39
#7428
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Цитата:
111:
Что то вы так быстро там знакомитесь?

Марик, у нас в дома, двух подъздах,
17 человек - живёт. Что долго -
знакомиться?... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14070
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.06.22 - 18:14
#7429
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Цитата:
drakon:
Марик, у нас в дома, двух подъздах, 17 человек - живёт. Что долго - знакомиться?...

Ну я обычно долго, чтобы человек смог раскрыться, годы нужны.
Ну вот тут во дворе понадобился год, и то, пока в гости приходят дворовые детишки, то что дети дружат, и нам придется..
Как то так.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24981
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.06.22 - 13:28
#7430
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С Днём Святой Троицы... :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.22 - 01:14
#7431
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.22 - 01:16
#7432
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.22 - 01:17
#7433
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.22 - 01:19
#7434
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