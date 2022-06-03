Отправлено: - 18:14

drakon:

Марик, у нас в дома, двух подъздах, 17 человек - живёт. Что долго - знакомиться?...

Цитата:Ну я обычно долго, чтобы человек смог раскрыться, годы нужны.Ну вот тут во дворе понадобился год, и то, пока в гости приходят дворовые детишки, то что дети дружат, и нам придется..Как то так.