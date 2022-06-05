Отправлено: - 13:27

Rexyn:

Так что одно другому никак не мешает.

Rexyn:

И там же в Соглашении есть пункт о том, как направлять апелляции при несогласии с удалением конкретных комментариев. Вам их уже цитировали ранее.

. Порядок урегулирования споров и прочие условия.

4.1. Обратитесь в электронном письме или личном сообщении к администратору, отправьте ссылку на сообщение, с решением по которому Вы не согласны, и объясните причины, по которым вы не согласны с вынесенным Вам решением. В обращении укажите свой ник, ссылку на тему форума, а также ссылку на пункт Правил Форума, в соответствии с которым было вынесено решение.

Цитата:Тогда, всежтаки куда писать, я в растерянности?Или как удобно Редакции, в ЛС, и как в Соглашении, как удобно пользователю?Цитата:Да! Да!Давайте вернёмся к этому пункту:Цитата:Где бы от кого можно было бы получить ссылку на пункт правил, в соответствии с которым было вынесено решение?