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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1300
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 13:27
Цитата:
Тогда, всежтаки куда писать, я в растерянности?
Или как удобно Редакции, в ЛС, и как в Соглашении, как удобно пользователю?
Цитата:
Да! Да!
Давайте вернёмся к этому пункту:
Цитата:
Где бы от кого можно было бы получить ссылку на пункт правил, в соответствии с которым было вынесено решение?
Rexyn:
Так что одно другому никак не мешает.
Так что одно другому никак не мешает.
Тогда, всежтаки куда писать, я в растерянности?
Или как удобно Редакции, в ЛС, и как в Соглашении, как удобно пользователю?
Цитата:
Rexyn:
И там же в Соглашении есть пункт о том, как направлять апелляции при несогласии с удалением конкретных комментариев. Вам их уже цитировали ранее.
И там же в Соглашении есть пункт о том, как направлять апелляции при несогласии с удалением конкретных комментариев. Вам их уже цитировали ранее.
Да! Да!
Давайте вернёмся к этому пункту:
Цитата:
. Порядок урегулирования споров и прочие условия.
4.1. Обратитесь в электронном письме или личном сообщении к администратору, отправьте ссылку на сообщение, с решением по которому Вы не согласны, и объясните причины, по которым вы не согласны с вынесенным Вам решением. В обращении укажите свой ник, ссылку на тему форума, а также ссылку на пункт Правил Форума, в соответствии с которым было вынесено решение.
4.1. Обратитесь в электронном письме или личном сообщении к администратору, отправьте ссылку на сообщение, с решением по которому Вы не согласны, и объясните причины, по которым вы не согласны с вынесенным Вам решением. В обращении укажите свой ник, ссылку на тему форума, а также ссылку на пункт Правил Форума, в соответствии с которым было вынесено решение.
Где бы от кого можно было бы получить ссылку на пункт правил, в соответствии с которым было вынесено решение?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 14:18
Цитата:
В Соглашении четко прописано, в каких случаях писать "как удобно пользователю", как вы пишите. И когда в ЛС или почту.
И вы сами только что все процитировали.
Цитата:
Выполните первую часть: отправьте ссылку на сообщение, которые, как вы считаете, зря было удалено. И вам сообщат, за что его удалили. Если вы будете не согласны с принятым решением - аргументируйте. И все это в соответствии с Соглашением в ЛС или на электронную почту.
Тему считаю закрытой и более комментировать это не буду. Инструкция как действовать вам дали.
Don Julio:
огда, всежтаки куда писать, я в растерянности? Или как удобно Редакции, в ЛС, и как в Соглашении, как удобно пользователю?
огда, всежтаки куда писать, я в растерянности? Или как удобно Редакции, в ЛС, и как в Соглашении, как удобно пользователю?
В Соглашении четко прописано, в каких случаях писать "как удобно пользователю", как вы пишите. И когда в ЛС или почту.
И вы сами только что все процитировали.
Цитата:
Don Julio:
Где бы от кого можно было бы получить ссылку на пункт правил, в соответствии с которым было вынесено решение?
Где бы от кого можно было бы получить ссылку на пункт правил, в соответствии с которым было вынесено решение?
Выполните первую часть: отправьте ссылку на сообщение, которые, как вы считаете, зря было удалено. И вам сообщат, за что его удалили. Если вы будете не согласны с принятым решением - аргументируйте. И все это в соответствии с Соглашением в ЛС или на электронную почту.
Тему считаю закрытой и более комментировать это не буду. Инструкция как действовать вам дали.
Г
Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 16:27
Вопрос? Во избежании истерики некоторых личностей на форуме, есть ли возможность удалить мой аккаунт без главного редактора? Заявка есть, моё желание есть, препятствий нет. Удаляйте. Только прекратите эту вакханалию некоторых душевнобольных. Уже и на форум не похоже.
ПС - Или проясните ситуацию, что удаление не в интересах редакции.
[Исправлено: elektron, 05.06.2022 - 11:46]
ПС - Или проясните ситуацию, что удаление не в интересах редакции.
[Исправлено: elektron, 05.06.2022 - 11:46]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 18:53
Цитата:
Конечно, удаление пользователей не в интересах редакции. Поэтому мы и устанавливаем месяц от поступления заявления до удаления. Если вы подтверждаете свое решение, то аккаунт будет удалён и без участия главного редактора.
elektron:
Вопрос? Во избежании истерики некоторых личностей на форуме, есть ли возможность удалить мой аккаунт без главного редактора? Заявка есть, моё желание есть, препятствий нет. Удаляйте. Только прекратите эту вакханалию некоторых душевнобольных. Уже и на форум не похоже. ПС - Или проясните ситуацию, что удаление не в интересах редакции.
Вопрос? Во избежании истерики некоторых личностей на форуме, есть ли возможность удалить мой аккаунт без главного редактора? Заявка есть, моё желание есть, препятствий нет. Удаляйте. Только прекратите эту вакханалию некоторых душевнобольных. Уже и на форум не похоже. ПС - Или проясните ситуацию, что удаление не в интересах редакции.
Конечно, удаление пользователей не в интересах редакции. Поэтому мы и устанавливаем месяц от поступления заявления до удаления. Если вы подтверждаете свое решение, то аккаунт будет удалён и без участия главного редактора.
Г
Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 20:53
Цитата:
Подтверждаю, удаляйте.
Rexyn:
Если вы подтверждаете свое решение, то аккаунт будет удалён и без участия главного редактора.
Если вы подтверждаете свое решение, то аккаунт будет удалён и без участия главного редактора.
Подтверждаю, удаляйте.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1300
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 21:03
Цитата:
Могу уточнить?
Если удалите, то у вас и останется только Абайка и Муж-кухаркин зат!
Оно вам действительно так нужно!?
РС не удоляйте!
Rexyn:
Если вы подтверждаете свое решение, то аккаунт будет удалён и без участия главного редактора.
Если вы подтверждаете свое решение, то аккаунт будет удалён и без участия главного редактора.
Могу уточнить?
Если удалите, то у вас и останется только Абайка и Муж-кухаркин зат!
Оно вам действительно так нужно!?
РС не удоляйте!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 21:22
Цитата:
Мы удаляем аккаунт по воле его владельца. К большому нашему сожалению.
Don Julio:
Могу уточнить? Если удалите, то у вас и останется только Абайка и Муж-кухаркин зат! Оно вам действительно так нужно!? РС не удоляйте!
Могу уточнить? Если удалите, то у вас и останется только Абайка и Муж-кухаркин зат! Оно вам действительно так нужно!? РС не удоляйте!
Мы удаляем аккаунт по воле его владельца. К большому нашему сожалению.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1300
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 22:06
Цитата:
И как сильно вы сожалеете?
В сравнении с муж-кухаркинзат?
Давайте уже скажите, насколько кухаркинзат вы сожалеете?
Два, три или десять кухаркинзат?
РС предлагаю ввести меру стоимости форумчан. Пользователь равняется один кухаркинзат.
Сколько оцениваем полноценного пользователя в кухаркинзат? Два или 10 кухаркинзат?
Один кухаркинзат, сколько тенге?
Rexyn:
К большому нашему сожалению.
К большому нашему сожалению.
И как сильно вы сожалеете?
В сравнении с муж-кухаркинзат?
Давайте уже скажите, насколько кухаркинзат вы сожалеете?
Два, три или десять кухаркинзат?
РС предлагаю ввести меру стоимости форумчан. Пользователь равняется один кухаркинзат.
Сколько оцениваем полноценного пользователя в кухаркинзат? Два или 10 кухаркинзат?
Один кухаркинзат, сколько тенге?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14060
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 22:31
Переборщил.
Сколько он тут был безвылазно, лет 12-13? Я пришел на форум в 2006-2007м годах 12 лет хватило по полной, чтобы понять, что надо отдохнуть..
Ушел, никого не обвиняя, подождал три месяца, несколько ников стер, по моему штук 6..
Два с половиной года хватило, чтоб отдохнуть..
И как оказалось, отдых был только к лучшему.
Как то перестраивается организм, личность, характер.
И на многое смотришь уже по другому..
Тут уж надо, как говорят или глупо погибать на поле боя, в данном случае форума, или пойти, отдохнуть,вспомнить что утро вечера мудренее..
Вообще отдых нужен.
Иначе это плохо заканчивается..
Сколько он тут был безвылазно, лет 12-13? Я пришел на форум в 2006-2007м годах 12 лет хватило по полной, чтобы понять, что надо отдохнуть..
Ушел, никого не обвиняя, подождал три месяца, несколько ников стер, по моему штук 6..
Два с половиной года хватило, чтоб отдохнуть..
И как оказалось, отдых был только к лучшему.
Как то перестраивается организм, личность, характер.
И на многое смотришь уже по другому..
Тут уж надо, как говорят или глупо погибать на поле боя, в данном случае форума, или пойти, отдохнуть,вспомнить что утро вечера мудренее..
Вообще отдых нужен.
Иначе это плохо заканчивается..
-
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