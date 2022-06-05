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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1300
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 13:27
#4581
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Цитата:
Rexyn:
Так что одно другому никак не мешает.

Тогда, всежтаки куда писать, я в растерянности?
Или как удобно Редакции, в ЛС, и как в Соглашении, как удобно пользователю?
Цитата:
Rexyn:
И там же в Соглашении есть пункт о том, как направлять апелляции при несогласии с удалением конкретных комментариев. Вам их уже цитировали ранее.

Да! Да!
Давайте вернёмся к этому пункту:
Цитата:
. Порядок урегулирования споров и прочие условия.
4.1. Обратитесь в электронном письме или личном сообщении к администратору, отправьте ссылку на сообщение, с решением по которому Вы не согласны, и объясните причины, по которым вы не согласны с вынесенным Вам решением. В обращении укажите свой ник, ссылку на тему форума, а также ссылку на пункт Правил Форума, в соответствии с которым было вынесено решение.

Где бы от кого можно было бы получить ссылку на пункт правил, в соответствии с которым было вынесено решение?
;-)
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
456
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 14:18
#4582
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Цитата:
Don Julio:
огда, всежтаки куда писать, я в растерянности? Или как удобно Редакции, в ЛС, и как в Соглашении, как удобно пользователю?

В Соглашении четко прописано, в каких случаях писать "как удобно пользователю", как вы пишите. И когда в ЛС или почту.
И вы сами только что все процитировали.


Цитата:
Don Julio:
Где бы от кого можно было бы получить ссылку на пункт правил, в соответствии с которым было вынесено решение?


Выполните первую часть: отправьте ссылку на сообщение, которые, как вы считаете, зря было удалено. И вам сообщат, за что его удалили. Если вы будете не согласны с принятым решением - аргументируйте. И все это в соответствии с Соглашением в ЛС или на электронную почту.

Тему считаю закрытой и более комментировать это не буду. Инструкция как действовать вам дали.
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Г
Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 16:27
#4583
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Вопрос? Во избежании истерики некоторых личностей на форуме, есть ли возможность удалить мой аккаунт без главного редактора? Заявка есть, моё желание есть, препятствий нет. Удаляйте. Только прекратите эту вакханалию некоторых душевнобольных. Уже и на форум не похоже.
ПС - Или проясните ситуацию, что удаление не в интересах редакции.

[Исправлено: elektron, 05.06.2022 - 11:46]
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
456
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 18:53
#4584
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Цитата:
elektron:
Вопрос? Во избежании истерики некоторых личностей на форуме, есть ли возможность удалить мой аккаунт без главного редактора? Заявка есть, моё желание есть, препятствий нет. Удаляйте. Только прекратите эту вакханалию некоторых душевнобольных. Уже и на форум не похоже. ПС - Или проясните ситуацию, что удаление не в интересах редакции.

Конечно, удаление пользователей не в интересах редакции. Поэтому мы и устанавливаем месяц от поступления заявления до удаления. Если вы подтверждаете свое решение, то аккаунт будет удалён и без участия главного редактора.
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Г
Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 20:53
#4585
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Цитата:
Rexyn:
Если вы подтверждаете свое решение, то аккаунт будет удалён и без участия главного редактора.

Подтверждаю, удаляйте.
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1300
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 21:03
#4586
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Цитата:
Rexyn:
Если вы подтверждаете свое решение, то аккаунт будет удалён и без участия главного редактора.

Могу уточнить?
Если удалите, то у вас и останется только Абайка и Муж-кухаркин зат!
Оно вам действительно так нужно!?
:lol:
РС не удоляйте!
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
456
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 21:22
#4587
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Цитата:
Don Julio:
Могу уточнить? Если удалите, то у вас и останется только Абайка и Муж-кухаркин зат! Оно вам действительно так нужно!? РС не удоляйте!

Мы удаляем аккаунт по воле его владельца. К большому нашему сожалению.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1300
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 22:06
#4588
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Цитата:
Rexyn:
К большому нашему сожалению.

И как сильно вы сожалеете?
В сравнении с муж-кухаркинзат?
Давайте уже скажите, насколько кухаркинзат вы сожалеете?
Два, три или десять кухаркинзат?
:lol:
РС предлагаю ввести меру стоимости форумчан. Пользователь равняется один кухаркинзат.
Сколько оцениваем полноценного пользователя в кухаркинзат? Два или 10 кухаркинзат?
Один кухаркинзат, сколько тенге?
:lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14060
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.06.22 - 22:31
#4589
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Переборщил.
Сколько он тут был безвылазно, лет 12-13? Я пришел на форум в 2006-2007м годах 12 лет хватило по полной, чтобы понять, что надо отдохнуть..
Ушел, никого не обвиняя, подождал три месяца, несколько ников стер, по моему штук 6..
Два с половиной года хватило, чтоб отдохнуть..
И как оказалось, отдых был только к лучшему.
Как то перестраивается организм, личность, характер.
И на многое смотришь уже по другому..
Тут уж надо, как говорят или глупо погибать на поле боя, в данном случае форума, или пойти, отдохнуть,вспомнить что утро вечера мудренее..
Вообще отдых нужен.
Иначе это плохо заканчивается..
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