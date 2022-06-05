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Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
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Я робот(Пользователи)
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Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 10:26
Даже справедливая в деталях, а в немалой мере и по сути критика российских СМИ пред казахстанским читателем вольно или невольно предстает в виде охапки хвороста, швыряемой в огонь ненависти уже не просто к продажности СМИ, а к конкретной стране.
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Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 15:03
Цитата:
Да нету никакой проблемы. Российская пропаганда лучшая и самая справедливая в мире. Это как бы давно известный факт в мире. Самые фейкомётные СМИ в мире на первом CNN на втором BBC и на третьем DW. Российские в десятку не входят. Почему то уничтожать под корень Ирак, Ливию, и т.д. это хорошо. А вот на Украине уничтожать нацистов плохо. Так что пусть со своей западной пропагандой идут в баню)
abaika95:
Проблема знаешь в чем?
Проблема знаешь в чем?
Да нету никакой проблемы. Российская пропаганда лучшая и самая справедливая в мире. Это как бы давно известный факт в мире. Самые фейкомётные СМИ в мире на первом CNN на втором BBC и на третьем DW. Российские в десятку не входят. Почему то уничтожать под корень Ирак, Ливию, и т.д. это хорошо. А вот на Украине уничтожать нацистов плохо. Так что пусть со своей западной пропагандой идут в баню)
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 15:51
Цитата:
А данный факт где записан? В газете московский комсомолец?))
Цитата:
Странно
Они писали в январе что Россия нападет на Украину
А российские СМИ писали что это все фейки и враки
И что имеем по итогу то?))
Цитата:
Странно
А почему американски СМИ критиковали и войну в Ираке и Ливии и даже во Вьетнаме а российские СМИ поддерживали войну в Афганистане,Чечне и в Украине?)
Американские СМИ настолько наглые что умудрились даже свергнуть своего президента в 74 году а российские пишут как везде плохо а в России хорошо потомучто Путин у власти)
Почему-то в России с начала войны запрещено критиковать боевые действия и российскую армию и были закрыты все оппозиционные СМИ а в Америке во время (даже не после а именно во время!) Войны выходили разгромные статьи о зверствах американских солдат во Вьетнаме после чего начинались суды нат этими солдатами
Выходили статьи о пытках в Абу грейб,об американских мародерах в Ираке после чего тоже начинались суды а в России молчок хотя уже есть куча неоспоримых фактов))
Как так получается?)
viktorian85:
Да нету никакой проблемы. Российская пропаганда лучшая и самая справедливая в мире. Это как бы давно известный факт в мире.
Да нету никакой проблемы. Российская пропаганда лучшая и самая справедливая в мире. Это как бы давно известный факт в мире.
А данный факт где записан? В газете московский комсомолец?))
Цитата:
viktorian85:
Самые фейкомётные СМИ в мире на первом CNN на втором BBC и на третьем DW
Самые фейкомётные СМИ в мире на первом CNN на втором BBC и на третьем DW
Странно
Они писали в январе что Россия нападет на Украину
А российские СМИ писали что это все фейки и враки
И что имеем по итогу то?))
Цитата:
viktorian85:
Почему то уничтожать под корень Ирак, Ливию, и т.д. это хорошо.
Почему то уничтожать под корень Ирак, Ливию, и т.д. это хорошо.
Странно
А почему американски СМИ критиковали и войну в Ираке и Ливии и даже во Вьетнаме а российские СМИ поддерживали войну в Афганистане,Чечне и в Украине?)
Американские СМИ настолько наглые что умудрились даже свергнуть своего президента в 74 году а российские пишут как везде плохо а в России хорошо потомучто Путин у власти)
Почему-то в России с начала войны запрещено критиковать боевые действия и российскую армию и были закрыты все оппозиционные СМИ а в Америке во время (даже не после а именно во время!) Войны выходили разгромные статьи о зверствах американских солдат во Вьетнаме после чего начинались суды нат этими солдатами
Выходили статьи о пытках в Абу грейб,об американских мародерах в Ираке после чего тоже начинались суды а в России молчок хотя уже есть куча неоспоримых фактов))
Как так получается?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
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- 1295
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 16:19
Цитата:
Не претендую на это почётное звание, но отвечу.
А вы отвечаете на то что слышите от радио или телевизора?
Предпочитаете с ними спорить или дискутировать?
Или предпочитаете отвечать в беседе с живым оппонентом?
ACROS:
Интересно: - кто из диванных ястребов и как вам ответит на это ??
Интересно: - кто из диванных ястребов и как вам ответит на это ??
Не претендую на это почётное звание, но отвечу.
А вы отвечаете на то что слышите от радио или телевизора?
Предпочитаете с ними спорить или дискутировать?
Или предпочитаете отвечать в беседе с живым оппонентом?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3115
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 16:22
Цитата:
Ещё раз БРАВО !! Не в бровь, а под дых:- в самое солнечное сплетение!! Сегодня, вы явно в ударе: - наверное референдум подействовал.
abaika95:
Как так получается?
Как так получается?
Ещё раз БРАВО !! Не в бровь, а под дых:- в самое солнечное сплетение!! Сегодня, вы явно в ударе: - наверное референдум подействовал.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3115
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 16:26
Цитата:
Не отклоняйтесь от темы, не переводите стрелки, вы не со мной ведёте дискуссию: - отвечайте грамотно, аргументированно и взвешено, точно так же как и ваш оппонент Абайка: - и умейте держать удар. Маэстро, вперёд: -ход за вами !!
Don Julio:
Предпочитает
Предпочитает
Не отклоняйтесь от темы, не переводите стрелки, вы не со мной ведёте дискуссию: - отвечайте грамотно, аргументированно и взвешено, точно так же как и ваш оппонент Абайка: - и умейте держать удар. Маэстро, вперёд: -ход за вами !!
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 16:29
Цитата:
Вспоминается очередная аналогия с гитлеровскими пропагандистами..
А ведь делается все под копирку Гебельсовской пропаганды..
abaika95:
Почему-то в России с начала войны запрещено критиковать боевые действия и российскую армию и были закрыты все оппозиционные СМИ а в Америке во
Почему-то в России с начала войны запрещено критиковать боевые действия и российскую армию и были закрыты все оппозиционные СМИ а в Америке во
Вспоминается очередная аналогия с гитлеровскими пропагандистами..
А ведь делается все под копирку Гебельсовской пропаганды..
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 17:06
Цитата:
В телеге перед новым годом выкладывали. Там десятки тысяч фейков у каждого. Причём иностранцы считали.
Цитата:
Ничего странного нету. Они на 50% пишут фейки. Если что то и есть правда, то совсем не показатель. Западным СМИ уже никто не верит. Достаточно поставить комментарии к их статьям. Не зря Раша Тудей был самым просматриваемым каналом в мире. Глоток свежего воздуха был.
Цитата:
И в России критиковали. И в США поддерживали уничтожение Ирака и Ливии. И сноудена и ассанжа до сих пор хотят кокнуть за неудобную правду. Нету на западе свободы слова. Это был миф.
abaika95:
А данный факт где записан? В газете московский комсомолец?))
А данный факт где записан? В газете московский комсомолец?))
В телеге перед новым годом выкладывали. Там десятки тысяч фейков у каждого. Причём иностранцы считали.
Цитата:
abaika95:
Странно Они писали в январе что Россия нападет на Украину А российские СМИ писали что это все фейки и враки И что имеем по итогу то?))
Странно Они писали в январе что Россия нападет на Украину А российские СМИ писали что это все фейки и враки И что имеем по итогу то?))
Ничего странного нету. Они на 50% пишут фейки. Если что то и есть правда, то совсем не показатель. Западным СМИ уже никто не верит. Достаточно поставить комментарии к их статьям. Не зря Раша Тудей был самым просматриваемым каналом в мире. Глоток свежего воздуха был.
Цитата:
abaika95:
А почему американски СМИ критиковали и войну в Ираке и Ливии и даже во Вьетнаме а российские СМИ поддерживали войну в Афганистане,Чечне и в Украине?)
А почему американски СМИ критиковали и войну в Ираке и Ливии и даже во Вьетнаме а российские СМИ поддерживали войну в Афганистане,Чечне и в Украине?)
И в России критиковали. И в США поддерживали уничтожение Ирака и Ливии. И сноудена и ассанжа до сих пор хотят кокнуть за неудобную правду. Нету на западе свободы слова. Это был миф.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1295
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 17:50
Цитата:
Так ведь Соглашением, этим светочем Законов, кои мы все подписываем, отправляя сообщения, запрещено поддаваться на провокации и оскорбления!
Об этом и Уважаемая Реакция мне прямо намекнула.
Да и так врать и передёргивать, как уважаемый оппонент я не умею. В этом вопросе сразу отдаю победу ему! Без боя...
Цитата:
Мне кажется здесь клевета на доблестных Американцев!
Они не могли это делать! Они, Центр Мировой Демократии, несущие всем народам мира, печеньки, и прочие демократические свободы, они не могли быть изуверами и мародёрами!
ACROS:
отвечайте грамотно, аргументированно и взвешено, точно так же как и ваш оппонент Абайка:
отвечайте грамотно, аргументированно и взвешено, точно так же как и ваш оппонент Абайка:
Так ведь Соглашением, этим светочем Законов, кои мы все подписываем, отправляя сообщения, запрещено поддаваться на провокации и оскорбления!
Об этом и Уважаемая Реакция мне прямо намекнула.
Да и так врать и передёргивать, как уважаемый оппонент я не умею. В этом вопросе сразу отдаю победу ему! Без боя...
Цитата:
abaika95:
выходили разгромные статьи о зверствах американских солдат во Вьетнаме после чего начинались суды нат этими солдатами Выходили статьи о пытках в Абу грейб,об американских мародерах в Ираке после чего тоже начинались суды
выходили разгромные статьи о зверствах американских солдат во Вьетнаме после чего начинались суды нат этими солдатами Выходили статьи о пытках в Абу грейб,об американских мародерах в Ираке после чего тоже начинались суды
Мне кажется здесь клевета на доблестных Американцев!
Они не могли это делать! Они, Центр Мировой Демократии, несущие всем народам мира, печеньки, и прочие демократические свободы, они не могли быть изуверами и мародёрами!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
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- 1295
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 17:55
Цитата:
Вы то всегда ево смотрите, подскажите, ещё какие словечки и выражовывания запрещено употреблять, чтобы не быть вами упомянутым?
Там же ещё есть Симонян и Кеосаян, так что и про ихние словечки освятите, заодно!
РС Наверно вам тяжко приходится глядя круглосуточно подобные передачу, не подпасть под ихнюю пропоганду! И тем не менее, вам это блестяще удаётся!
abaika95:
Эка словечек понахватались на вечерних Соловьях,
Эка словечек понахватались на вечерних Соловьях,
Вы то всегда ево смотрите, подскажите, ещё какие словечки и выражовывания запрещено употреблять, чтобы не быть вами упомянутым?
Там же ещё есть Симонян и Кеосаян, так что и про ихние словечки освятите, заодно!
РС Наверно вам тяжко приходится глядя круглосуточно подобные передачу, не подпасть под ихнюю пропоганду! И тем не менее, вам это блестяще удаётся!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 19.08.08
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- 12304
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 18:48
Весь смысл статьи сводится к очень короткому. Дедушке сельскому философу было скучно у врущего телевизора.
А тут вдруг в этом болоте качественно взорвавший тину с местными лягушками материал в НГ.
Дедушка местный философ естественно прочитал, крякнул, и ещё пять раз перечитал с карандашиком. И решил на страницах газеты поправить интервью с Половинко.
Ну так поправить, как он понимал. Термин такой есть в мире СМИ прокатиться. Когда кто-то из одной редакции прокатывается по выстрелившему материалу качественно сработанному и вызвавшему резонанс.
Получилось водянистно, витиевато много букв с смыслом на 5.
5% от текста.
С карандашиком он явно сидел. В отличии кстати от явно заредактированного интервью эту писанину редакция выдала как есть.
В итоге геморой и гейзер трудовой деятельности по перепечатыванию методичек пришлось, в очередной раз, исполнять штатному шпику в чалме и с номерочком в нике.
Так как эти граждане не слишком обременены познаниями и тем более трудиться писать собственные для них сложно, то методички у них на этот случай явно забугорные, украинские. Это читается прямо как трамвай по рельсам.
Только некоторые характерные термины там вытерли, а так чистой воды видно происхождение.
Вот такая грустная история.
Тем временем в соседней стране уже больше 15 тысяч задержанных за антивоенные акции. Суды за слова Война и Мир... но узнать об этом - нужно применять всё больше усилий, так как вал репрессий к журналистам растет. Редакции физически ликвидируют. Журналистов массово обвиняют иноагентами итд.
С другой стороны аналогичная пропаганда с теми же методами, но в более выгодном положении, моральном.
Хотя морали в этом... СМИ фактически превращены в орудия.
И найти что-то адекватное обывателю среди этих залпов и завалов вранья в этом лесу трудно. (для этого трудится нужно)
Такой удел всех режимов. Всех стран, где вместо свободы и демократии режимы, коррупция и ложь приводящие к конфликтам. Ко всем материальным издержкам, к вреду экономике незаметно присоединяется другой враг. Отупление населения.
Это длительного действия заложенные мины.
Отупление налеления крайне выогдно тиранам, но совершенно не выгодно развитым странам.
Развитые демократии не вооюют межу собой и с журналистами.
Всем летнего бобра и жить в такой стране, где свобода вам и прессе.
[Исправлено: Серый волк, 05.06.2022 - 15:59]
А тут вдруг в этом болоте качественно взорвавший тину с местными лягушками материал в НГ.
Дедушка местный философ естественно прочитал, крякнул, и ещё пять раз перечитал с карандашиком. И решил на страницах газеты поправить интервью с Половинко.
Ну так поправить, как он понимал. Термин такой есть в мире СМИ прокатиться. Когда кто-то из одной редакции прокатывается по выстрелившему материалу качественно сработанному и вызвавшему резонанс.
Получилось водянистно, витиевато много букв с смыслом на 5.
5% от текста.
С карандашиком он явно сидел. В отличии кстати от явно заредактированного интервью эту писанину редакция выдала как есть.
В итоге геморой и гейзер трудовой деятельности по перепечатыванию методичек пришлось, в очередной раз, исполнять штатному шпику в чалме и с номерочком в нике.
Так как эти граждане не слишком обременены познаниями и тем более трудиться писать собственные для них сложно, то методички у них на этот случай явно забугорные, украинские. Это читается прямо как трамвай по рельсам.
Только некоторые характерные термины там вытерли, а так чистой воды видно происхождение.
Вот такая грустная история.
Тем временем в соседней стране уже больше 15 тысяч задержанных за антивоенные акции. Суды за слова Война и Мир... но узнать об этом - нужно применять всё больше усилий, так как вал репрессий к журналистам растет. Редакции физически ликвидируют. Журналистов массово обвиняют иноагентами итд.
С другой стороны аналогичная пропаганда с теми же методами, но в более выгодном положении, моральном.
Хотя морали в этом... СМИ фактически превращены в орудия.
И найти что-то адекватное обывателю среди этих залпов и завалов вранья в этом лесу трудно. (для этого трудится нужно)
Такой удел всех режимов. Всех стран, где вместо свободы и демократии режимы, коррупция и ложь приводящие к конфликтам. Ко всем материальным издержкам, к вреду экономике незаметно присоединяется другой враг. Отупление населения.
Это длительного действия заложенные мины.
Отупление налеления крайне выогдно тиранам, но совершенно не выгодно развитым странам.
Развитые демократии не вооюют межу собой и с журналистами.
Всем летнего бобра и жить в такой стране, где свобода вам и прессе.
[Исправлено: Серый волк, 05.06.2022 - 15:59]
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 19:28
Цитата:
Прикольненько..
Серый волк:
Весь смысл статьи сводится к очень короткому. Дедушке сельскому философу было скучно у врущего телевизора. А тут вдруг в этом болоте качественно взорвавший тину с местными лягушками материал в НГ. Дедушка местный философ естественно прочитал, крякнул, и ещё пять раз перечитал с карандашиком. И решил на страницах газеты поправить интервью с Половинко. Ну так поправить, как он понимал. Термин такой есть в мире СМИ прокатиться. Когда кто-то из одной редакции прокатывается по выстрелившему материалу
Весь смысл статьи сводится к очень короткому. Дедушке сельскому философу было скучно у врущего телевизора. А тут вдруг в этом болоте качественно взорвавший тину с местными лягушками материал в НГ. Дедушка местный философ естественно прочитал, крякнул, и ещё пять раз перечитал с карандашиком. И решил на страницах газеты поправить интервью с Половинко. Ну так поправить, как он понимал. Термин такой есть в мире СМИ прокатиться. Когда кто-то из одной редакции прокатывается по выстрелившему материалу
Прикольненько..
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 19:48
А я все думал что за такой Половинко..
Не мог понять..
Не мог понять..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
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- 12304
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 19:50
Есть сложная и интересная тема. Непаханная почти.
Все хунты, грязые режимы и тираны как известно кончают одинаково плохо.
Гитлеры, Хусейны, Каддафи, Чаушески и целая куча стран с режимами кончили очень плохо.
Северные кореи, венесуэллы и несколько последних африканских людоедов на очереди и жить там совсем не весело. Кроме этого есть ещё Афганистаны с Пакистанами. Ираны, Сирии, Сомали и прочие подобные.
Азиатские режимчики сбоку тоже толпятся в подвешенном ожидании. Ибо они режимчики.
Все без исключения режимы приходили к конфликтам кроме соседей с собственными гражданами и включали не только "оболванки" в СМИ но и механизмы террора.
Законы развития тираний одинаковые.
И приходят они к одной фазе угнетения собственного населения.
Очень была бы интересна подборка сформулированных признаков перехода в таких режимах от образования к его задавливанию.
От прав к их урезанию, от развития к отуплению.
То, что они все это делают на разных этапах и так понятно. Собственные образованные слои пугают режимы рано или поздно и включаются механизмы самозащиты тирании.
Но общие ключи этого.......... признаки наступления, технологии. Вот это я хотел бы прочитать.
Я не уверен, что Половинко бы справился, но он в отличии от гражданина философа в тапочках у телевизора имеет преимущества.
Он может для материала привлекать специалистов этих областях причем лучших и грамотно выстраивать с ними диалог журналиста.
Сейчас весь мир открыт и можно спокойно брать интервью и делать эфиры с собеседниками в других странах и даже континентах. (пока еще можно, хотя не для всех, некоторые шоры себе сами повесили вперед паровоза блокировок).
А вот ещё связанная тема.
Ну мы знаем постулат, что развитые демократии не воюют с развитыми демократиями.
Но и во Франции бывают массовые протесты.
А вот кто может развить тему сейчас?
Вот для этого существует качественная журналистика, которая способна войти в происходящее изнутри.
И показать например что в парижских погромах уровень участников близко к самой деградировавшей прослойке общества.
Откуда она взялась, как подпитывалась и стала возможна.
И например из 15 тысяч задержанных за антивоенные акции в крупных городах РФ это практически все люди с очень прекрасным образованием. Просто на голову лучшим.
Это не просто люди умеющие связать события и речь. Это уровень развития сильно выше массы. Почему так случилось я знаю.
Но послушать нюансы было бы интересно.
И что теперь грозит гражданскому обществу?
Ведь есть люди хорошо знающие законы развития тиранов.
Более менее одинаковые пути известны.
Вот это расследовать и есть работа журналиста-аналитика.
Который правильно строит лучших в мире экспертов в этой области в свой материал.
Я я черт побери хочу видеть такой материал.
И видеть его у Латыниной, сравнивать с Белковским, с работой журналистов на Дожде и их экспертами собеседниками.
И я хочу вот такие веди.
А не вот эту вот бесполезнейшую обтекаемость и витиеватость этой заметки.
Все хунты, грязые режимы и тираны как известно кончают одинаково плохо.
Гитлеры, Хусейны, Каддафи, Чаушески и целая куча стран с режимами кончили очень плохо.
Северные кореи, венесуэллы и несколько последних африканских людоедов на очереди и жить там совсем не весело. Кроме этого есть ещё Афганистаны с Пакистанами. Ираны, Сирии, Сомали и прочие подобные.
Азиатские режимчики сбоку тоже толпятся в подвешенном ожидании. Ибо они режимчики.
Все без исключения режимы приходили к конфликтам кроме соседей с собственными гражданами и включали не только "оболванки" в СМИ но и механизмы террора.
Законы развития тираний одинаковые.
И приходят они к одной фазе угнетения собственного населения.
Очень была бы интересна подборка сформулированных признаков перехода в таких режимах от образования к его задавливанию.
От прав к их урезанию, от развития к отуплению.
То, что они все это делают на разных этапах и так понятно. Собственные образованные слои пугают режимы рано или поздно и включаются механизмы самозащиты тирании.
Но общие ключи этого.......... признаки наступления, технологии. Вот это я хотел бы прочитать.
Я не уверен, что Половинко бы справился, но он в отличии от гражданина философа в тапочках у телевизора имеет преимущества.
Он может для материала привлекать специалистов этих областях причем лучших и грамотно выстраивать с ними диалог журналиста.
Сейчас весь мир открыт и можно спокойно брать интервью и делать эфиры с собеседниками в других странах и даже континентах. (пока еще можно, хотя не для всех, некоторые шоры себе сами повесили вперед паровоза блокировок).
А вот ещё связанная тема.
Ну мы знаем постулат, что развитые демократии не воюют с развитыми демократиями.
Но и во Франции бывают массовые протесты.
А вот кто может развить тему сейчас?
Вот для этого существует качественная журналистика, которая способна войти в происходящее изнутри.
И показать например что в парижских погромах уровень участников близко к самой деградировавшей прослойке общества.
Откуда она взялась, как подпитывалась и стала возможна.
И например из 15 тысяч задержанных за антивоенные акции в крупных городах РФ это практически все люди с очень прекрасным образованием. Просто на голову лучшим.
Это не просто люди умеющие связать события и речь. Это уровень развития сильно выше массы. Почему так случилось я знаю.
Но послушать нюансы было бы интересно.
И что теперь грозит гражданскому обществу?
Ведь есть люди хорошо знающие законы развития тиранов.
Более менее одинаковые пути известны.
Вот это расследовать и есть работа журналиста-аналитика.
Который правильно строит лучших в мире экспертов в этой области в свой материал.
Я я черт побери хочу видеть такой материал.
И видеть его у Латыниной, сравнивать с Белковским, с работой журналистов на Дожде и их экспертами собеседниками.
И я хочу вот такие веди.
А не вот эту вот бесполезнейшую обтекаемость и витиеватость этой заметки.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12304
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 19:58
Цитата:
Думать вредно! Один мальчик думал рядом с домом фальшиво облицованным чиновниками и на него упала балясина облицовки. По счастию из фальшивого легкого пенопласта.
Чтоб будет с каким-нибудь акиматским чиновником который вдруг начнет думать даже не знаю.
Наверное немедленно сожрут.
111:
А я все думал что за такой Половинко..
А я все думал что за такой Половинко..
Думать вредно! Один мальчик думал рядом с домом фальшиво облицованным чиновниками и на него упала балясина облицовки. По счастию из фальшивого легкого пенопласта.
Чтоб будет с каким-нибудь акиматским чиновником который вдруг начнет думать даже не знаю.
Наверное немедленно сожрут.
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 20:11
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