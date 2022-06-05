Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?

Отправлено: - 19:50

Есть сложная и интересная тема. Непаханная почти.

Все хунты, грязые режимы и тираны как известно кончают одинаково плохо.

Гитлеры, Хусейны, Каддафи, Чаушески и целая куча стран с режимами кончили очень плохо.

Северные кореи, венесуэллы и несколько последних африканских людоедов на очереди и жить там совсем не весело. Кроме этого есть ещё Афганистаны с Пакистанами. Ираны, Сирии, Сомали и прочие подобные.

Азиатские режимчики сбоку тоже толпятся в подвешенном ожидании. Ибо они режимчики.

Все без исключения режимы приходили к конфликтам кроме соседей с собственными гражданами и включали не только "оболванки" в СМИ но и механизмы террора.

Законы развития тираний одинаковые.

И приходят они к одной фазе угнетения собственного населения.



Очень была бы интересна подборка сформулированных признаков перехода в таких режимах от образования к его задавливанию.

От прав к их урезанию, от развития к отуплению.

То, что они все это делают на разных этапах и так понятно. Собственные образованные слои пугают режимы рано или поздно и включаются механизмы самозащиты тирании.

Но общие ключи этого.......... признаки наступления, технологии. Вот это я хотел бы прочитать.



Я не уверен, что Половинко бы справился, но он в отличии от гражданина философа в тапочках у телевизора имеет преимущества.

Он может для материала привлекать специалистов этих областях причем лучших и грамотно выстраивать с ними диалог журналиста.

Сейчас весь мир открыт и можно спокойно брать интервью и делать эфиры с собеседниками в других странах и даже континентах. (пока еще можно, хотя не для всех, некоторые шоры себе сами повесили вперед паровоза блокировок).



А вот ещё связанная тема.

Ну мы знаем постулат, что развитые демократии не воюют с развитыми демократиями.



Но и во Франции бывают массовые протесты.

А вот кто может развить тему сейчас?

Вот для этого существует качественная журналистика, которая способна войти в происходящее изнутри.



И показать например что в парижских погромах уровень участников близко к самой деградировавшей прослойке общества.

Откуда она взялась, как подпитывалась и стала возможна.



И например из 15 тысяч задержанных за антивоенные акции в крупных городах РФ это практически все люди с очень прекрасным образованием. Просто на голову лучшим.

Это не просто люди умеющие связать события и речь. Это уровень развития сильно выше массы. Почему так случилось я знаю.

Но послушать нюансы было бы интересно.

И что теперь грозит гражданскому обществу?

Ведь есть люди хорошо знающие законы развития тиранов.

Более менее одинаковые пути известны.

Вот это расследовать и есть работа журналиста-аналитика.

Который правильно строит лучших в мире экспертов в этой области в свой материал.

Я я черт побери хочу видеть такой материал.

И видеть его у Латыниной, сравнивать с Белковским, с работой журналистов на Дожде и их экспертами собеседниками.



И я хочу вот такие веди.



А не вот эту вот бесполезнейшую обтекаемость и витиеватость этой заметки.