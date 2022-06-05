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"Одними изменениями в Конституции, страну не изменить" - Архимед Мухамбетов и Серик Бектурганов проголосовали на референдуме в Костанае
"Одними изменениями в Конституции, страну не изменить" - Архимед Мухамбетов и Серик Бектурганов проголосовали на референдуме в Костанае
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