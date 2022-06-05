Отправлено: - 16:09

ACROS:

Вывод: - ничего не измениться, Как писали русским народовольцам за рубеж: - ".... постоянно у нас - дураки и дороги...."

Цитата:Так этож про Россию и для россиян!Же в Казахстане, же всё по другому же!Давайте вместе дружно поздравим с Новым Миром наступившем сегодня, благодаря всеобщей поддержке и при всеобщем одобрении!Ибо, если не сегодняшнее общее, поддержанное единодушно всем населением, решение жЫть лучше чем вчера, оно бы и не случилось бы!