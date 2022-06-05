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≡ "Одними изменениями в Конституции, страну не изменить" - Архимед Мухамбетов и Серик Бектурганов проголосовали на референдуме в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44388
"Одними изменениями в Конституции, страну не изменить" - Архимед Мухамбетов и Серик Бектурганов проголосовали на референдуме в Костанае
Отправлено: 05.06.22 - 15:55
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На участке №21 в Костанае сегодня аккредитовались больше 10 журналистов. Сюда они приехали из-за того, что здесь голосовал аким области Архимед Мухамбетов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3115
Re: "Одними изменениями в Конституции, страну не...
Отправлено: 05.06.22 - 15:55
#1
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Цитата://одними только изменениями в Конституции, страну не изменить.//

Вывод: - ничего не измениться, Как писали русским народовольцам за рубеж: - ".... постоянно у нас - дураки и дороги...."
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
105
Re: "Одними изменениями в Конституции, страну не...
Отправлено: 05.06.22 - 15:57
#2
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Пока не начнут использовать столбы освещения, по прямому назначению, ничего не изменится!!!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1295
Re: "Одними изменениями в Конституции, страну не...
Отправлено: 05.06.22 - 16:09
#3
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Цитата:
ACROS:
Вывод: - ничего не измениться, Как писали русским народовольцам за рубеж: - ".... постоянно у нас - дураки и дороги...."

Так этож про Россию и для россиян!
Же в Казахстане, же всё по другому же!
Давайте вместе дружно поздравим с Новым Миром наступившем сегодня, благодаря всеобщей поддержке и при всеобщем одобрении!
Ибо, если не сегодняшнее общее, поддержанное единодушно всем населением, решение жЫть лучше чем вчера, оно бы и не случилось бы!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3115
"Одними изменениями в Конституции, страну не изменить" - Архимед Мухамбетов и Серик Бектурганов проголосовали на референдуме в Костанае
Отправлено: 05.06.22 - 18:37
#4
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Цитата:
Ильяс:
использовать столбы освещения, по прямому назначению,


Это не Древний Рим: - столбов на всех не хватит, да и госзаказ и тендера ещё никто не отменял: - в общем не самый быстрый способ изменения.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
105
Re: "Одними изменениями в Конституции, страну не...
Отправлено: 05.06.22 - 19:48
#5
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Хватит, для избранных столбы, остальным вилы.
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