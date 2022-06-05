гражданин СССР: Немощные способны успешно воевать только против школьников и детсадовцев. Обида за потерю Северодонецка?
Ааа это как российская армия 3 месяца бомбила школы и детские сады Украины это они с кем воевали?)) А вообще вам же вашей пропагандой ответ В этих школах было замечено скопление сил противника))) вот кушайте))
"4 июня 2022, 14:02"35-я армия закончилась", – наемник раскрыл детали разгрома ВС РФ в лесах под Изюмом – пост срочно удален Российский наемник подтвердил информацию о полном уничтожении 35-й армии ВС РФ в районе украинского Изюма.
Экс-наемник Андрей Морозов (Бойцовый Кот Мурз ) подтвердил данные Украины и ISW об уничтожении под Изюмом 35-й армии ВС РФ. Его пост, опубликованный в личном блоге LiveJournal власти РФ пытаются удалить. Рассказ заблокировал российский государственный орган цензуры - Роскомнадзор. Но пост к тому времени успел разлететься по Сети, он также доступен в
(03.06.2022)Из 35-й армии ВС РФ, воюющей в лесах под Изюмом, просили передать, что в общем и целом с задачей уничтожения собственных войск командование армии успешно справилось, армия практически закончилась. Для того, чтобы отметить это событие, в войска прибыли "Камазы", загруженные гуталином и туалетной бумагой. Туалетная бумага, проехав часть пути под дождями в кузовах с дырявыми тентами, разумеется, полностью промокла и без просушки к использованию не годна (Вопрос широкомасштабного развешивания бумаги на просушку в данный момент согласовывается с командованием.)
Руководству армии оставалось только проследить за тем, чтобы войска не получили необходимых средств для создания каких-либо полевых укреплений и укрытий. В условиях лесов, когда значимая часть вражеских снарядов и миномётных мин разрывается в кронах деревьев, обдавая всё вокруг осколками, это в целом решало бы вопрос уничтожения личного состава и легкой бронетехники, половина которой техники на данный момент неисправна по техническими причинам, а вторая половина - из-за поражения этими самыми осколками.
Поскольку волонтёров, способных оперативно закупить и доставить хоть какие-то средства связи гражданского образца, при армии не оказалось, связь в основной период боевых действий была представлена в первой линии боевых порядков, в лучшем случае, полевыми телефонами ТА-57, а в большей части случаев - посыльными. Противник же, оснащённый средствами современной радиосвязи и массово беспрепятственно использовавший БПЛА, в том числе коммерческие квадрокоптеры, всё время боёв имел возможность наносить существенные потери нашим войскам, прилагая к этому минимальные усилия.
Таким образом, к началу июня численность боеготовой пехоты в некоторых батальонах мотострелковых бригад армии успешно доведена до 12-15 человек (64-я бригада), суммарная численность 38-й и 64-й мотострелковых бригад - меньше сотни человек реально боеспособной пехоты в каждой бригаде. ЧВК, "Вагнер" и "Редут", штурмовать вражеские позиции в этом районе отказались, сообщив, что СТОЛЬКО денег им не платят.
"С этой задачей командование армии справилось. Из средств механизации или ускорения фортификационных работ на всю армию имелось 20 окопных зарядов, способных несколько ускорить возведение одного взводного опорного пункта. Необходимого количества лопат БСЛ-110 не было, кирки отсутствовали вообще. Недостаток лопат для сооружения хоть каких-то укрытий восполнялся скупкой их по всем окрестностям. В это время техника, стоявшая без укрытий, которые нечем было выкопать, методично уничтожалась противником.
Изюмскй фронт. Укропаблики вчера возбужденно разгоняли фейк, что под Изюмом «уничтожена 35-я армия РФ». «Уничтоженная» армия в ответ просила передать, что впервые об этом слышат, и даже эксперт по многократной смерти от покушений Бабченко с матом уведомил автора фейка и его распространителей, что они не представляют даже близко, что такое «армия».Тем временем в Краснолиманском районе наши заняли Сосновое (у Святогорска) и Брусовку (близ Райгородка). Наступление в направлении Славянска продолжается.
Любители укролапши с удовольствием развешивают её себе на уши)))
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