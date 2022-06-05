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"Пришел на участок, а он закрыт" - Как узнать номер своего участка, рассказали в ГИК Костаная
"Пришел на участок, а он закрыт" - Как узнать номер своего участка, рассказали в ГИК Костаная
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