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≡ "Пришел на участок, а он закрыт" - Как узнать номер своего участка, рассказали в ГИК Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44388
"Пришел на участок, а он закрыт" - Как узнать номер своего участка, рассказали в ГИК Костаная
Отправлено: 05.06.22 - 18:04
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Сегодня, 5 июня, в 16:45 житель Костаная Тимур пришел на указанный ему ранее в SMS-рассылке участок референдума №66, расположенный по ул. Баймагамбетова, 5, в здании Костанайского областного центра фтизиопульмонологии, но он оказался закрыт.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1293
Re: "Пришел на участок, а он закрыт" - Как узнать...
Отправлено: 05.06.22 - 18:04
#1
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Не понял, тут в чем вопрос, если тут пользователь утверждал, что ему даже из любопытства удалось проголосовать на нескольких участках?
Главное же проголосовать!
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