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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 48 из 48«1...464748
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 17:53
#706
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Цитата:
111:
Тебе надо погавкаться, обвинить, оставить какой то грязный запах что ли?

Это не по моей части.Цитата:
111:
Тебе не нравились конкурсы благотворительности, не делаю.

Это которые только в твоём воображении? Не спасибо, избавьте. Проекты НГ реальны, а твои конкурсы, образ больного воображения. :lol: Цитата:
111:
По моему надо оставаться человеком прежде всего..

Вот про это я тоже всегда говорю. Но почему то не у каждого получается. :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14042
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 17:54
#707
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Цитата:
elektron:
Дату скажи, летом, этим летом я надеюсь?

Дату своей смерти..
Хм..
Блину Бога спрашиваю, не говорит..
Если оперативное лечение будет хорошим, возможно даже и не помру..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14042
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 17:55
#708
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Цитата:
elektron:
Проекты НГ реальны, а твои конкурсы,

Ну что то перепадало же детям, ты отпугнул их спонсора, который собирался делать он тут с этими детьми.
Ушел к другим..
А ты молодец.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14042
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 17:57
#709
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Цитата:
elektron:
Вот про это я тоже всегда говорю. Но почему то не у каждого получается.

Ты попрощался.
И я с тобой
Потом пришел и в жалобах к администрации начал упоминать меня.
Теперь там обзываешься..
Выходит ты просто лгал?
Чтобы обратить на себя внимание и обозвать меня?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 17:59
#710
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Цитата:
111:
Если оперативное лечение будет хорошим, возможно даже и не помру..

Хотел сначала съязвить (типа, Марик, только не умирай, как же мы без тебя), но нет. Скажу, что желаю здоровья и не болеть, как можно больше времени уделяй семье, потому что это единственное, что реально. Желаю жить жизнью, а не форумом. И да, таки дату смерти нам знать не дано, но таки дату когда хотим уйти с форума вполне себе можно прогнозировать. :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1293
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 18:00
#711
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Цитата:
111:
Тебе то какое дело до нашей страны?

Такое же, что наш самый честный в мире журналист, Дмитрий Комаров, разоблачил враньё Украины о событиях в Буче!
;-)
Цитата:
Kairat stayer:
за интуристов в целом речь вели и в том числе за туалеты им а не за общественные.

То есть, нет интуристов, нет-туалетов!?
А местным тогда как без туалетов?
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14042
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 18:04
#712
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Цитата:
Don Julio:
Такое же, что наш самый честный в мире журналист, Дмитрий Комаров, разоблачил враньё

Ты журналист?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14042
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 18:04
#713
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Цитата:
elektron:
Хотел сначала съязвить (типа, Марик, только не умирай, как же мы без тебя), но

А действительно, как же вы без меня?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1293
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 18:06
#714
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Цитата:
111:
Ты журналист?

Смотря как посмотреть...
Если пишу, то таки да!
А если нет-то нет.
А вы с какой целью интересуетесь?
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14042
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 18:10
#715
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Цитата:
Don Julio:
Смотря как посмотреть... Если пишу, то таки да! А если нет-то нет. А вы с какой целью интересуетесь

Ну ты себя сравниваешь с Комаровым, который пишет о своей стране.
С какой целью только не понял..
Может он должен писать о чужой стране, как ты?
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