Отправлено: - 17:53

111:

Тебе надо погавкаться, обвинить, оставить какой то грязный запах что ли?

111:

Тебе не нравились конкурсы благотворительности, не делаю.

111:

По моему надо оставаться человеком прежде всего..

Цитата:Это не по моей части.Цитата:Это которые только в твоём воображении? Не спасибо, избавьте. Проекты НГ реальны, а твои конкурсы, образ больного воображения.Цитата:Вот про это я тоже всегда говорю. Но почему то не у каждого получается.