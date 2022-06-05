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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 17:53
Цитата:
Это не по моей части.Цитата:
Это которые только в твоём воображении? Не спасибо, избавьте. Проекты НГ реальны, а твои конкурсы, образ больного воображения. Цитата:
Вот про это я тоже всегда говорю. Но почему то не у каждого получается.
111:
Тебе надо погавкаться, обвинить, оставить какой то грязный запах что ли?
Тебе надо погавкаться, обвинить, оставить какой то грязный запах что ли?
Это не по моей части.Цитата:
111:
Тебе не нравились конкурсы благотворительности, не делаю.
Тебе не нравились конкурсы благотворительности, не делаю.
Это которые только в твоём воображении? Не спасибо, избавьте. Проекты НГ реальны, а твои конкурсы, образ больного воображения. Цитата:
111:
По моему надо оставаться человеком прежде всего..
По моему надо оставаться человеком прежде всего..
Вот про это я тоже всегда говорю. Но почему то не у каждого получается.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 17:54
Цитата:
Дату своей смерти..
Хм..
Блину Бога спрашиваю, не говорит..
Если оперативное лечение будет хорошим, возможно даже и не помру..
elektron:
Дату скажи, летом, этим летом я надеюсь?
Дату скажи, летом, этим летом я надеюсь?
Дату своей смерти..
Хм..
Блину Бога спрашиваю, не говорит..
Если оперативное лечение будет хорошим, возможно даже и не помру..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 17:55
Цитата:
Ну что то перепадало же детям, ты отпугнул их спонсора, который собирался делать он тут с этими детьми.
Ушел к другим..
А ты молодец.
elektron:
Проекты НГ реальны, а твои конкурсы,
Проекты НГ реальны, а твои конкурсы,
Ну что то перепадало же детям, ты отпугнул их спонсора, который собирался делать он тут с этими детьми.
Ушел к другим..
А ты молодец.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 17:57
Цитата:
Ты попрощался.
И я с тобой
Потом пришел и в жалобах к администрации начал упоминать меня.
Теперь там обзываешься..
Выходит ты просто лгал?
Чтобы обратить на себя внимание и обозвать меня?
elektron:
Вот про это я тоже всегда говорю. Но почему то не у каждого получается.
Вот про это я тоже всегда говорю. Но почему то не у каждого получается.
Ты попрощался.
И я с тобой
Потом пришел и в жалобах к администрации начал упоминать меня.
Теперь там обзываешься..
Выходит ты просто лгал?
Чтобы обратить на себя внимание и обозвать меня?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 17:59
Цитата:
Хотел сначала съязвить (типа, Марик, только не умирай, как же мы без тебя), но нет. Скажу, что желаю здоровья и не болеть, как можно больше времени уделяй семье, потому что это единственное, что реально. Желаю жить жизнью, а не форумом. И да, таки дату смерти нам знать не дано, но таки дату когда хотим уйти с форума вполне себе можно прогнозировать.
111:
Если оперативное лечение будет хорошим, возможно даже и не помру..
Если оперативное лечение будет хорошим, возможно даже и не помру..
Хотел сначала съязвить (типа, Марик, только не умирай, как же мы без тебя), но нет. Скажу, что желаю здоровья и не болеть, как можно больше времени уделяй семье, потому что это единственное, что реально. Желаю жить жизнью, а не форумом. И да, таки дату смерти нам знать не дано, но таки дату когда хотим уйти с форума вполне себе можно прогнозировать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1293
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 18:00
Цитата:
Такое же, что наш самый честный в мире журналист, Дмитрий Комаров, разоблачил враньё Украины о событиях в Буче!
Цитата:
То есть, нет интуристов, нет-туалетов!?
А местным тогда как без туалетов?
111:
Тебе то какое дело до нашей страны?
Тебе то какое дело до нашей страны?
Такое же, что наш самый честный в мире журналист, Дмитрий Комаров, разоблачил враньё Украины о событиях в Буче!
Цитата:
Kairat stayer:
за интуристов в целом речь вели и в том числе за туалеты им а не за общественные.
за интуристов в целом речь вели и в том числе за туалеты им а не за общественные.
То есть, нет интуристов, нет-туалетов!?
А местным тогда как без туалетов?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 18:04
Цитата:
Ты журналист?
Don Julio:
Такое же, что наш самый честный в мире журналист, Дмитрий Комаров, разоблачил враньё
Такое же, что наш самый честный в мире журналист, Дмитрий Комаров, разоблачил враньё
Ты журналист?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 18:04
Цитата:
А действительно, как же вы без меня?
elektron:
Хотел сначала съязвить (типа, Марик, только не умирай, как же мы без тебя), но
Хотел сначала съязвить (типа, Марик, только не умирай, как же мы без тебя), но
А действительно, как же вы без меня?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1293
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 18:06
Цитата:
Смотря как посмотреть...
Если пишу, то таки да!
А если нет-то нет.
А вы с какой целью интересуетесь?
111:
Ты журналист?
Ты журналист?
Смотря как посмотреть...
Если пишу, то таки да!
А если нет-то нет.
А вы с какой целью интересуетесь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 18:10
Цитата:
Ну ты себя сравниваешь с Комаровым, который пишет о своей стране.
С какой целью только не понял..
Может он должен писать о чужой стране, как ты?
Don Julio:
Смотря как посмотреть... Если пишу, то таки да! А если нет-то нет. А вы с какой целью интересуетесь
Смотря как посмотреть... Если пишу, то таки да! А если нет-то нет. А вы с какой целью интересуетесь
Ну ты себя сравниваешь с Комаровым, который пишет о своей стране.
С какой целью только не понял..
Может он должен писать о чужой стране, как ты?
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