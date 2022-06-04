Отправлено: - 15:12

drakon:

От вас, местных, толк, как от козла - молока...

Цитата:А что у вас, за три девять земель козлов доят что ли? Повторятся не буду, порожняк гнать. Более пяти лет тому назад отмечал, в далеком 2017 году, цитирую:Кайрат стайер: Миллионы иммигрировали из Казахстана и дальше этот процесс продолжиться, но на наших форумах единицы критикуют страну, где ранее проживали, мне не понятна их ненависть, нетерпимость и недовольства? Я же тебе неоднократно ранее разъяснял своим не особо грамотным русским языком, школу на казахском языке оканчивал, что ты находишься на форуме чужой страны и права голоса в решении внутренних вопросов не имеешь, потерял когда уехал отсюда. Ты же давно переехал в другую страну, там для тебя и твоих детей возможно лучше, при этом для большинства казахстанцев ты чужой. В отличие от тебя и тебе подобных я не посещаю чужие форумы. Ничего в этом мире на месте не стоит, не надо жить только прошлыми воспоминаниями и частицей души, мыслями оставаться у нас, еще раз повторяю страна меняется, здесь свой ритм жизни отличающийся от вашей. Подрастает не совковое, а новое поколение, которые в перспективе будут 3 и более язычными, казахоязычные граждане на латиницу перейдут и с южных регионов дети будут далее приезжать учиться и работать здесь, потому, что население области ранее была более 1 миллиона 200 тысяч, в настоящее время менее 900 тысяч. Всё это естественные процессы и наши внутренние дела, пусть и другие народы проживающие у нас развивают свою культуру, языки обычаи и традиции, никто же не запрещает.Подробнее здесь: