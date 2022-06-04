Не хочу с ним прощаться, не хочу, чтобы Эл уходил! Форум тогда многое потеряет! Когда он первый раз намекнул, что собирается уйти, я ему писала об этом Жаль, что окончательно решился! Это ты его доконал! Определённо Эл не хочет быть даже на одном гектаре с тобой, а не то что на маленьком форуме НГ!
Наличие на форуме НГ "поуехавших" (РФ, Канада, США, Германия) придаёт ему широту, скажем так -"международность",позволяет узнать, что там "за бугром" знают и как относятся к происходящему у нас не только из СМИ Уйдут они, и будем задыхаться в своём замкнутом пространстве, в нашей провинциальной дыре Погибнем под завалами комментов 121-го и Абайки!
"— А вот, представьте, гитлеровская пропагандистская машина использовала катастрофу под Сталинградом в ином плане. Превратила ее в пропагандистскую акцию, обращённую к реакционным правящим кругам союзников. Вы знаете, Гитлер, потрясённый поражением, не мог в эти дни выступать, его речь прочёл по радио Геринг. Слышали эту речь? Не пришлось? Напрасно! Она вся была обращена к Уолл-стриту и Сити. Гитлер расписывал себя как единственного спасителя западной цивилизации от большевистского варварства. А Геббельс, в дальнейшем развивая эту мысль, объявил: «Ясно, господа, что мы неверно оценивали военный потенциал Советского Союза! Сейчас он впервые открылся нам во всей своей кошмарной величине. Сталинград был и остаётся великим сигналом тревоги… Осталось лишь две минуты до двенадцати», — то есть до полного поражения Германии. А этот трёхдневный траур после ликвидации окружённых под Сталинградом войск? Вы понимаете, зачем это? Превратить гибель своих солдат в орудие пропаганды, чтобы напугать правящие верхи союзников мощью Советской страны. Помочь реакционным кругам Америки и Англии вызвать в своих странах волну антикоммунизма и подготовить таким образом почву для вероломного сепаратного мира. И, по нашим данным, действия гитлеровской пропаганды оказались небезуспешными. Тайные дипломаты союзников чрезвычайно оживились. Аллен Даллес перекочевал в Берн с целым разведывательным штабом, и множество посланцев немецких разведслужб, с которыми у Даллеса старые доверительные отношения, протоптало к нему тропы." Вадим Кожевников, "Щит и меч" ... Ничего никому не напоминает?
таноми52: Это ты его доконал! Определённо Эл не хочет быть даже на одном гектаре с тобой
Мученник.. Ога.. Только дело то а том, что я никогда до него не лезу, не цитирую, не обращаю внимания.. Как и к тебе.. Вы же сами лезете и начинаете выпускать свой пар на мне.. Ну а теперь еще и сделали из него Мученника.. В Германии.. Сейчас буду плякать.. В очередной раз по нему. Ни ухади! А может просто не можете перестроится под новый мир и завидуете?
таноми52: Наличие на форуме НГ "поуехавших" (РФ, Канада, США, Германия) придаёт ему широту, скажем так -"международность",позволяет узнать, что там "за бугром" знают и как относятся к происходящему у нас не только из СМИ
На мой взгляд, эти поуехавщие "грамотеи", больше на перебежчиков похожи и от них особого толка нет. Ну, действительно соглашусь с тем, что форуму только придают статус международного.
drakon: От вас, местных, толк, как от козла - молока...
А что у вас, за три девять земель козлов доят что ли? Повторятся не буду, порожняк гнать. Более пяти лет тому назад отмечал, в далеком 2017 году, цитирую:
Кайрат стайер: Миллионы иммигрировали из Казахстана и дальше этот процесс продолжиться, но на наших форумах единицы критикуют страну, где ранее проживали, мне не понятна их ненависть, нетерпимость и недовольства? Я же тебе неоднократно ранее разъяснял своим не особо грамотным русским языком, школу на казахском языке оканчивал, что ты находишься на форуме чужой страны и права голоса в решении внутренних вопросов не имеешь, потерял когда уехал отсюда. Ты же давно переехал в другую страну, там для тебя и твоих детей возможно лучше, при этом для большинства казахстанцев ты чужой. В отличие от тебя и тебе подобных я не посещаю чужие форумы. Ничего в этом мире на месте не стоит, не надо жить только прошлыми воспоминаниями и частицей души, мыслями оставаться у нас, еще раз повторяю страна меняется, здесь свой ритм жизни отличающийся от вашей. Подрастает не совковое, а новое поколение, которые в перспективе будут 3 и более язычными, казахоязычные граждане на латиницу перейдут и с южных регионов дети будут далее приезжать учиться и работать здесь, потому, что население области ранее была более 1 миллиона 200 тысяч, в настоящее время менее 900 тысяч. Всё это естественные процессы и наши внутренние дела, пусть и другие народы проживающие у нас развивают свою культуру, языки обычаи и традиции, никто же не запрещает.
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