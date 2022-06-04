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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 22:43
#631
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Цитата:
111:
За мной ушел земляк, Бахчан, и 0.7. Я пришел.. Они же и пришли.. Так что не надо тут понтоваться..

Абайка, что скажешь? Тут психолог или психиатр нужен? :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1281
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 22:46
#632
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Цитата:
111:
Просто наше время ушло, а если нет, уходит безвозвратно..

Рази он у тебя кончился, порох в пороховницах и ягодки?
Таки я думаю что ты ещё много нервов ещё способен покорить, а особенно когда много свободного времени!
Давай-ка лучше про детей Бучи погуторим!
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1281
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 22:48
#633
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Цитата:
111:
За тобой так не уйдет никто..

Вчера кстати ты самым бесцеремонным образом прервал своё интервью, ты седни ещё способен опять ево снова зачать?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1281
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 22:50
#634
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К завтре насколько ты готов обложить свою гражданскую позицию насчёт голосования о своëм светлом будущем!?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1281
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 22:53
#635
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Да!
Завтра Великий День Светлого Будущего!
Завтра закроется прошлая жизнь и зачнется новая!
Добрая, белая и пушистая!
;-)
Может и не добрая, но что светлая и пушистая то точно, наверняка!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1281
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.06.22 - 22:58
#636
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Давайте всё дружно подождём пока интервьюируемый дойдёт до кондиции!
Пока ещё рано, и количество остатка грушевого ещё больше того что уже выпито.
Я прав?
:lol:
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3041
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 09:58
#637
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Цитата:
111:
С тобой еще кто то попрощался?


Не хочу с ним прощаться, не хочу, чтобы Эл уходил!
Форум тогда многое потеряет!
Когда он первый раз намекнул, что собирается уйти, я ему писала об этом
Жаль, что окончательно решился!
Это ты его доконал! Определённо Эл не хочет быть даже на одном гектаре с тобой, а не то что на маленьком форуме НГ!
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3041
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 10:07
#638
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Наличие на форуме НГ "поуехавших" (РФ, Канада, США, Германия) придаёт ему широту, скажем так -"международность",позволяет узнать, что там "за бугром" знают и как относятся к происходящему у нас не только из СМИ
Уйдут они, и будем задыхаться в своём замкнутом пространстве, в нашей провинциальной дыре
Погибнем под завалами комментов 121-го и Абайки! :-(
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 12:49
#639
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"— А вот, представьте, гитлеровская пропагандистская машина использовала катастрофу под Сталинградом в ином плане. Превратила ее в пропагандистскую акцию, обращённую к реакционным правящим кругам союзников. Вы знаете, Гитлер, потрясённый поражением, не мог в эти дни выступать, его речь прочёл по радио Геринг. Слышали эту речь? Не пришлось? Напрасно! Она вся была обращена к Уолл-стриту и Сити. Гитлер расписывал себя как единственного спасителя западной цивилизации от большевистского варварства. А Геббельс, в дальнейшем развивая эту мысль, объявил: «Ясно, господа, что мы неверно оценивали военный потенциал Советского Союза! Сейчас он впервые открылся нам во всей своей кошмарной величине. Сталинград был и остаётся великим сигналом тревоги… Осталось лишь две минуты до двенадцати», — то есть до полного поражения Германии. А этот трёхдневный траур после ликвидации окружённых под Сталинградом войск? Вы понимаете, зачем это? Превратить гибель своих солдат в орудие пропаганды, чтобы напугать правящие верхи союзников мощью Советской страны. Помочь реакционным кругам Америки и Англии вызвать в своих странах волну антикоммунизма и подготовить таким образом почву для вероломного сепаратного мира. И, по нашим данным, действия гитлеровской пропаганды оказались небезуспешными. Тайные дипломаты союзников чрезвычайно оживились. Аллен Даллес перекочевал в Берн с целым разведывательным штабом, и множество посланцев немецких разведслужб, с которыми у Даллеса старые доверительные отношения, протоптало к нему тропы."
Вадим Кожевников, "Щит и меч"
...
Ничего никому не напоминает? :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 13:22
#640
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Цитата:
таноми52:
Это ты его доконал! Определённо Эл не хочет быть даже на одном гектаре с тобой

Мученник..
Ога..
Только дело то а том, что я никогда до него не лезу, не цитирую, не обращаю внимания..
Как и к тебе..
Вы же сами лезете и начинаете выпускать свой пар на мне..
Ну а теперь еще и сделали из него Мученника..
В Германии..
Сейчас буду плякать..
В очередной раз по нему.
Ни ухади!
А может просто не можете перестроится под новый мир и завидуете?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 13:23
#641
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Цитата:
таноми52:
Когда он первый раз намекнул, ч

Странно..
Уже два человека заметили, что был и первый раз..
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 14:57
#642
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Цитата:
таноми52:
Наличие на форуме НГ "поуехавших" (РФ, Канада, США, Германия) придаёт ему широту, скажем так -"международность",позволяет узнать, что там "за бугром" знают и как относятся к происходящему у нас не только из СМИ


На мой взгляд, эти поуехавщие "грамотеи", больше на перебежчиков похожи и от них особого толка нет. Ну, действительно соглашусь с тем, что форуму только придают статус международного.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24980
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 15:04
#643
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Цитата:
Kairat stayer:
на перебежчиков похожи и от них особого толка нет.

От вас, местных, толк, как от козла - молока... :lol: ;-) :-P
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 15:12
#644
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Цитата:
drakon:
От вас, местных, толк, как от козла - молока...


А что у вас, за три девять земель козлов доят что ли? Повторятся не буду, порожняк гнать. Более пяти лет тому назад отмечал, в далеком 2017 году, цитирую:

Кайрат стайер: Миллионы иммигрировали из Казахстана и дальше этот процесс продолжиться, но на наших форумах единицы критикуют страну, где ранее проживали, мне не понятна их ненависть, нетерпимость и недовольства? Я же тебе неоднократно ранее разъяснял своим не особо грамотным русским языком, школу на казахском языке оканчивал, что ты находишься на форуме чужой страны и права голоса в решении внутренних вопросов не имеешь, потерял когда уехал отсюда. Ты же давно переехал в другую страну, там для тебя и твоих детей возможно лучше, при этом для большинства казахстанцев ты чужой. В отличие от тебя и тебе подобных я не посещаю чужие форумы. Ничего в этом мире на месте не стоит, не надо жить только прошлыми воспоминаниями и частицей души, мыслями оставаться у нас, еще раз повторяю страна меняется, здесь свой ритм жизни отличающийся от вашей. Подрастает не совковое, а новое поколение, которые в перспективе будут 3 и более язычными, казахоязычные граждане на латиницу перейдут и с южных регионов дети будут далее приезжать учиться и работать здесь, потому, что население области ранее была более 1 миллиона 200 тысяч, в настоящее время менее 900 тысяч. Всё это естественные процессы и наши внутренние дела, пусть и другие народы проживающие у нас развивают свою культуру, языки обычаи и традиции, никто же не запрещает.

Подробнее здесь:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 15:12
#645
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Цитата:
таноми52:
Это ты его доконал! Определённо Эл не хочет быть даже на одном гектаре с тобой, а не то что на маленьком форуме НГ!

Да не, благодарю конечно за слова поддержки, но Марик, хоть и несёт иногда чушь, по сути безобидный. :lol:
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