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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 139 из 139«1...137138139
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:31
#2071
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Цитата:
elektron:
просто пицу, что ты тут презентовал, в нём не сделаешь

А и не надо.
Главное изюминка, это же тесто.
Самое основное..
А тесто делает именно комбайн.
И моя чихать не будет, когда муку и тесто раскатывает..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5438
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:35
#2072
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Цитата:
111:
Я тебе все сказал.

----Ничего ты не сказал , так - околесицу всякую . Скажи просто ----ДА или НЕТ ..Всего то делов .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5438
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:37
#2073
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Цитата:
111:
когда муку и тесто раскатывает..

---Мог бы и сам сделать
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5438
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:38
#2074
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Цитата:
111:
Взял уже чистящую воду..

---Скока-скока ?? 9 литров ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5438
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:46
#2075
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Цитата:
111:
так ищи мой ответ тебе, уже данный..

----Там вода была . Ответ - ДА или НЕТ !!!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24977
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:52
#2076
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Цитата:
Гога:
-Скока-скока ?? 9 литров ??

Это - мало... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.06.22 - 00:13
#2077
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Цитата:
drakon:
Это - мало...

Впереди что..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.06.22 - 00:15
#2078
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Дракон Горыныч..

image upload
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5438
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.06.22 - 01:13
#2079
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Цитата:
111:
ракон Горыныч..

----Ты арак не пьешь ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5438
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.06.22 - 01:14
#2080
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Ну все - грушевый + арак - Марик ушел в небытие , потом к кухарке , и в душ - первым .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.06.22 - 01:25
#2081
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Цитата:
Гога:
Марик ушел в небытие ,

Еще не ушел.
Вот моя кухарка тоже не ушла..

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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1296
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.06.22 - 07:58
#2082
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В течении 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о 5 погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов населенных пунктов Республики: г. Донецк: Ворошиловский р-н - ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в т.ч. ребенок. Петровский р-н - погибли: мужчина 1955 г.р., женщины 1944 и 1952 г.р. - ранены: мужчины 1960 и 1973 г.р. Куйбышевский р-н - ранены: мужчина 1984 г.р. и женщина 1931 г.р. Ясиноватский р-н - погибли: мужчина 1952 г.р. и женщина 1954 г.р. н.п. Горловка - ранения различной степени тяжести получили: мужчины 1960 и 1971 г.р., женщины 1957, 1968, 1971 и 1972 г.р. ⚡️Таким образом общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 4 июня 2022 года составляет 25 человек.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1296
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.06.22 - 08:00
#2083
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Карта ударов укронацистов по школам и ясли-садам Ворошиловского района Донецка, 4 июня. Немощные способны успешно воевать только против школьников и детсадовцев. Обида за потерю Северодонецка?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24977
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.06.22 - 12:46
#2084
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Цитата:
111:
Вот моя кухарка тоже не ушла..

На фотке, вроде, две - кухарки... :lol: ;-)
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