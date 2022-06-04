В течении 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о 5 погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов населенных пунктов Республики: г. Донецк: Ворошиловский р-н - ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в т.ч. ребенок. Петровский р-н - погибли: мужчина 1955 г.р., женщины 1944 и 1952 г.р. - ранены: мужчины 1960 и 1973 г.р. Куйбышевский р-н - ранены: мужчина 1984 г.р. и женщина 1931 г.р. Ясиноватский р-н - погибли: мужчина 1952 г.р. и женщина 1954 г.р. н.п. Горловка - ранения различной степени тяжести получили: мужчины 1960 и 1971 г.р., женщины 1957, 1968, 1971 и 1972 г.р. ⚡️Таким образом общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 4 июня 2022 года составляет 25 человек.
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