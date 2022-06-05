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≡ Референдум в Казахстане: предварительная явка составила более 28 процентов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44385
Референдум в Казахстане: предварительная явка составила более 28 процентов
Отправлено: 05.06.22 - 11:47
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Предварительная явка на референдуме в Казахстане на 10.00 составила 28,59 процента. По данным на 10.00 на референдуме проголосовало 3 миллиона 351 тысяча 425 казахстанцев.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3103
Re: Референдум в Казахстане: предварительная явка составила...
Отправлено: 05.06.22 - 11:47
#1
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29 лет 8 месяцев и 26 дней - правил Казахстаном бывший президент Назарбаев.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24977
Re: Референдум в Казахстане: предварительная явка составила...
Отправлено: 05.06.22 - 12:50
#2
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Цитата:
ACROS:
29 лет 8 месяцев и 26 дней - правил Казахстаном бывший

Это, вместе с Секретарством? В ЦК... :lol: ;-)
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