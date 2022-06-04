Отправлено: - 23:31

elektron:

просто пицу, что ты тут презентовал, в нём не сделаешь

Цитата:А и не надо.Главное изюминка, это же тесто.Самое основное..А тесто делает именно комбайн.И моя чихать не будет, когда муку и тесто раскатывает..