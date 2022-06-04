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Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44382
Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 10:28
Думаю, их было немало. Но шансы задать острые вопросы на отчетной встрече с акимом области были минимальными. Даже видавшие виды функционеры удивились, какой процент незнакомых людей «грели» места в их районных домах культуры.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 323
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 10:28
да, с онкологией у нас большие проблемы. Отстроили новый больничный комплекс, но этим вопрос не закрыли. Люди с 3-4 ночи очереди занимают чтобы в регистратуру попасть, потом новая очередь к врачу. А Архимедам на все это плевать. Потому что сами этого не испытали. А если вдруг коснется, то на этот случай имеются отдельные врачи с отдельными больницами. Там все красиво и никакой очереди. Вот так вот.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12550
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 12:05
Цитата:
Доказали как? Когда на общественных слушаниях Ольга Ведлер публично соврала выдав график по отклонению времени в регионах за график по смертности по регионам доказывая что в кост области самая большая смертность из за часового пояса?))
И никто из журналистов НГ не хочет на эту тему с Ведлер поговорить? Выяснить зачем она так нагло соврала? Нет? Не интересно? Объективность...)))
Цитата:
Ну я так и думал
Общественность за
Министерства за
Даже президент за,лично Ольге Ведлер по телефону это сказал
Вот только Архимед против
И ни кто ничего не может с этим сделать))
Токаев так и сказал...Блин ну пока ваш аким против мы бессильны в этом вопросе Ольга Владимировна...крепитесь!
Цитата:
В этом предложении прекрасно всё
Тут можно любую тему подставлять и будет наш костанайский мем
"Порадовали кубинские революционеры свергнувшие власть диктатора Батисты,но вопрос часового пояса всеровно важнее!"
Несмотря на то, что мы полностью доказали, что ранний климакс,
Доказали как? Когда на общественных слушаниях Ольга Ведлер публично соврала выдав график по отклонению времени в регионах за график по смертности по регионам доказывая что в кост области самая большая смертность из за часового пояса?))
И никто из журналистов НГ не хочет на эту тему с Ведлер поговорить? Выяснить зачем она так нагло соврала? Нет? Не интересно? Объективность...)))
Цитата:
Скажу больше - областной акимат явился единственным противником положительного решения вопроса часового пояса в нашей области.
Ну я так и думал
Общественность за
Министерства за
Даже президент за,лично Ольге Ведлер по телефону это сказал
Вот только Архимед против
И ни кто ничего не может с этим сделать))
Токаев так и сказал...Блин ну пока ваш аким против мы бессильны в этом вопросе Ольга Владимировна...крепитесь!
Цитата:
Очень порадовали костанайские женщины,к оторые вышли на митинг за возврат пенсионного возраста .Вопрос пенсий - очень нужный, но вопрос часового пояса все равно важнее.
В этом предложении прекрасно всё
Тут можно любую тему подставлять и будет наш костанайский мем
"Порадовали кубинские революционеры свергнувшие власть диктатора Батисты,но вопрос часового пояса всеровно важнее!"
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 12:11
Киста это ж онкология? Мы всё больницы пробежали. В смысле мама пробежала. Не кто толком не че не объяснили че делать. Вобщем потом решили в Челябинск. К детскому хирургу. Который не теорик а практик. Мы неделю его ждали, он посмотрел снимки и сказал не кого не слушайте, езжайте домой. Успокойтесь.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13995
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 12:19
"Успехи спортсмена зависят от здоровья и ресурсности организма, а не от длины бассейна."
Думаю шо то почки то печень болят, думал это от пойла, оказывается от часового пояса..
Да и почему на олимпиадах не занимаем первые места, как только передвинем часики, сразу Костанай первый..
Думаю шо то почки то печень болят, думал это от пойла, оказывается от часового пояса..
Да и почему на олимпиадах не занимаем первые места, как только передвинем часики, сразу Костанай первый..
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 12:46
Цитата:
Невероятно красивая женщина. Дети уже в России. Непонятно зачем тут воду мутит. Ольга спроси у своих детей как там на счёт откатов, корупции. ?
Иногда я думаю: а может наши власти и не заинтересованны в здоровом населении?Строительство новых больниц, большие бюджеты, распилы и откаты — это, наверное, заманчивее?
Невероятно красивая женщина. Дети уже в России. Непонятно зачем тут воду мутит. Ольга спроси у своих детей как там на счёт откатов, корупции. ?
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1343
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 13:42
Цитата:
Лишняя запятая.
Цитата:
Нет пробела после запятой.
Слово которые разорвано.
Цитата:
Точка убежала. Нет пробела после точки.
'Код:
Нет пробела после запятой.
а после встречи, людей еще долго не выпускали из зала
Лишняя запятая.
Цитата:
порадовали костанайские женщины,к оторые
Нет пробела после запятой.
Слово которые разорвано.
Цитата:
возраста .Вопрос
Точка убежала. Нет пробела после точки.
'Код:
'
Нет пробела после запятой.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 448
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 13:50
Цитата:
Спасибо, исправили
serg kost:
Спасибо, исправили
О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.19
- Сообщений:
- 10
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 15:14
Отвечаю лично Цитата:
Для тех, кто спрашивает зачем мне это нужно? Для всех. Чтоб доказать, что мы люди ,а не быдло. И чтоб мы были здоровы и были здоровы наши дети. Лично для себя мне ничего не нужно, вы правы: мой сын в Петербурге, он музыкант. Ему тоже это уже не нужно. Но он помнит эти темные, зимние походы в школу. Это нужно вашим детям.
И последнее: очень прошу редакцию заглянуть ранним утром в областную онкологию и посмотреть, что там происходит. Сделать честный репортаж, поговорить с людьми и врачами. Всем спасибо!
abaika95:,хотя много раз уже об этом говорила. Ошибочно назвала таблицу отклонений от истинного полдня таблицей заболеваемости. В принципе одно вытекает из другого: чем больше отклонение от истинного полдня (а у нас оно самое критичное 1-40),тем выше процент заболеваемости. Все логично и вытекает одно из другого. Но если бы этого инцидента не произошло, о чем бы сейчас говорил Абайка?😊
Для тех, кто спрашивает зачем мне это нужно? Для всех. Чтоб доказать, что мы люди ,а не быдло. И чтоб мы были здоровы и были здоровы наши дети. Лично для себя мне ничего не нужно, вы правы: мой сын в Петербурге, он музыкант. Ему тоже это уже не нужно. Но он помнит эти темные, зимние походы в школу. Это нужно вашим детям.
И последнее: очень прошу редакцию заглянуть ранним утром в областную онкологию и посмотреть, что там происходит. Сделать честный репортаж, поговорить с людьми и врачами. Всем спасибо!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 252
Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 15:26
Цитата:
111: как только передвинем часики, сразу Костанай первый..Ну а что? Пришел раньше всех на час. Прыгнул - переплыл - чем не первый?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1276
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 16:27
Цитата:
Таки я шо пропустил?
И когда разрешили на форуме хамство и оскорбления считать нормой общения?
Цитата:
А словоблудие разрешили считать аргументами в дискусии?
Или в перепалке?
abaika95:
публично соврала
публично соврала
Таки я шо пропустил?
И когда разрешили на форуме хамство и оскорбления считать нормой общения?
Цитата:
abaika95:
Даже президент за,лично Ольге Ведлер по телефону это сказал
Даже президент за,лично Ольге Ведлер по телефону это сказал
А словоблудие разрешили считать аргументами в дискусии?
Или в перепалке?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1276
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 16:29
Цитата:
И от того и от другого!
Если, надпример бухать до утра, и потом спать до обеда!
Или ты другого мнения?
111:
Думаю шо то почки то печень болят, думал это от пойла, оказывается от часового пояса..
Думаю шо то почки то печень болят, думал это от пойла, оказывается от часового пояса..
И от того и от другого!
Если, надпример бухать до утра, и потом спать до обеда!
Или ты другого мнения?
О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.19
- Сообщений:
- 10
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 16:36
И еще к репликам abaika95::
Президент Токаев вряд ли знает о проблеме часового пояса в нашей области, т.к.все наши обращения оседают в кfнцелярии и расползаются по исполнителям, т.е. министерствам. Лобби Архимеда очень велико. Зная, что он в родстве с Кулибаевым, он подмял под себя и министерства. Потому что спикер (абайка-95) ошибся в моем отчестве, а когда-то я получила письмо из акимата с аналогичной ошибкой, я делаю вывод, что он из той же конторы, т.е. из областного акимата. Но чтобы топить за контору против своих родителей и детей? Такое, признаюсь, вижу впервые.😊
Президент Токаев вряд ли знает о проблеме часового пояса в нашей области, т.к.все наши обращения оседают в кfнцелярии и расползаются по исполнителям, т.е. министерствам. Лобби Архимеда очень велико. Зная, что он в родстве с Кулибаевым, он подмял под себя и министерства. Потому что спикер (абайка-95) ошибся в моем отчестве, а когда-то я получила письмо из акимата с аналогичной ошибкой, я делаю вывод, что он из той же конторы, т.е. из областного акимата. Но чтобы топить за контору против своих родителей и детей? Такое, признаюсь, вижу впервые.😊
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 148
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 04.06.22 - 21:55
А тут давно всё ясно, глядя на все коменты этого абайки, что он казачек засланный. Ему бы ещё образование получить нормальное, не за баранов купленное вообще бы было классно!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3101
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Незаданные вопросы
Отправлено: 05.06.22 - 06:24
Цитата:
Надо предпологать, что ожидаемая волна люстрации после пресловутого референдума, который развяжет руки начальству, коснётся и наших областных руководителей.
Цитата:
Почему сразу за БАРАНов, может за лошадей ??
Ольга Ведлер:
он в родстве с Кулибаевым
он в родстве с Кулибаевым
Надо предпологать, что ожидаемая волна люстрации после пресловутого референдума, который развяжет руки начальству, коснётся и наших областных руководителей.
Цитата:
Tenkisch:
за баранов купленное
за баранов купленное
Почему сразу за БАРАНов, может за лошадей ??
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