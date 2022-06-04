Отправлено: - 21:51

elektron:

Что ты там сваришь, на семью с детьми? Это же кастрюлька максимум на трёх

Цитата:А хватаетТесто для пиццы, и для всего, мороженное, майонез, масло сбить, тортики какие то..Само собой беш на полтора дня, в большой кастрюле.Но ресторан, это круто для нас.За неделю просадишь миллион спокойно..Два человека и Амирка, где то 800 тысяч.А Амирка тьфу тьфу есть как взрослый..