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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 21:48
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 21:51
Цитата:
А хватает
Тесто для пиццы, и для всего, мороженное, майонез, масло сбить, тортики какие то..
Само собой беш на полтора дня, в большой кастрюле.
Но ресторан, это круто для нас.
За неделю просадишь миллион спокойно..
Два человека и Амирка, где то 800 тысяч.
А Амирка тьфу тьфу есть как взрослый..
elektron:
Что ты там сваришь, на семью с детьми? Это же кастрюлька максимум на трёх
Что ты там сваришь, на семью с детьми? Это же кастрюлька максимум на трёх
А хватает
Тесто для пиццы, и для всего, мороженное, майонез, масло сбить, тортики какие то..
Само собой беш на полтора дня, в большой кастрюле.
Но ресторан, это круто для нас.
За неделю просадишь миллион спокойно..
Два человека и Амирка, где то 800 тысяч.
А Амирка тьфу тьфу есть как взрослый..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5436
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 21:54
Цитата:
[Исправлено: Гога, 04.06.2022 - 18:56]
111:---Марик , таки **ДА ** или -- таки **НЕТ **???
-----Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
-----Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
[Исправлено: Гога, 04.06.2022 - 18:56]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 22:02
Цитата:
Я тебе все сказал.
Вот мыть термомикс начну, может если будет расположение духа к твоей войне, отвечу, нет, так ищи мой ответ тебе, уже данный..
Гога:
Марик , таки **ДА **
Марик , таки **ДА **
Я тебе все сказал.
Вот мыть термомикс начну, может если будет расположение духа к твоей войне, отвечу, нет, так ищи мой ответ тебе, уже данный..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 22:46
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 22:59
Цитата:
Теперь так всегда будет, только что бы помыть новую кастрюльку.
А можно было как и раньше, на сковороде и в духовке. Что намного вкуснее.
111:
Что то наготовила, чтоб мыть нашу новую кастрюлю..
Что то наготовила, чтоб мыть нашу новую кастрюлю..
Теперь так всегда будет, только что бы помыть новую кастрюльку.
А можно было как и раньше, на сковороде и в духовке. Что намного вкуснее.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:07
Цитата:
Мне это все вредно, мое время уходит..
elektron:
можно было как и раньше, на сковороде и в духовке
можно было как и раньше, на сковороде и в духовке
Мне это все вредно, мое время уходит..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:09
А самоё главное главное разочарование ещё впереди. Когда поймёте, то катрюлько и половины цены не стоит. И даже за пол цены, её не сбагрить, потому как никому то она не нужна.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:09
Вот например, баклажаны, редька, редиска, огурцы, мясо на фарш немного, полезная пища..
Поневоле, взяв кастрюлю, начинаешь хоть как то соблюдать какой то полезный образ жизни..
Блин, 22 тысячи..
Поневоле, взяв кастрюлю, начинаешь хоть как то соблюдать какой то полезный образ жизни..
Блин, 22 тысячи..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:10
Цитата:
для полезного приготовления еды термомиксы не нужны.
111:
Мне это все вредно, мое время уходит..
Мне это все вредно, мое время уходит..
для полезного приготовления еды термомиксы не нужны.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:11
Цитата:
Ну тысяч 500 или сколько там, 1300 ойро она должна стоить..
Подумаешь переплатил триста тысяч, зато что то в жизни попробовал, радость моей кухарке..
elektron:
даже за пол цены, её не сбагрить, потому как никому то она не
даже за пол цены, её не сбагрить, потому как никому то она не
Ну тысяч 500 или сколько там, 1300 ойро она должна стоить..
Подумаешь переплатил триста тысяч, зато что то в жизни попробовал, радость моей кухарке..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:14
Цитата:
Ну тут против ничего не скажу, если баблосы лишние есть, можно всё попробовать. У меня вроде есть, но такое покупать, как то ... Ну каждому своё.
111:
Подумаешь переплатил триста тысяч, зато что то в жизни попробовал, радость моей кухарке..
Подумаешь переплатил триста тысяч, зато что то в жизни попробовал, радость моей кухарке..
Ну тут против ничего не скажу, если баблосы лишние есть, можно всё попробовать. У меня вроде есть, но такое покупать, как то ... Ну каждому своё.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:16
Цитата:
Ну..
У нас не получалось, правильно взвесить, что добавить, рецептура, а это важно.
Мы же не повара.
А робот зоть как то поможет в этом.
Ну 780 тысяч Майкук от Кенвуда по моему.
Чаша немного больше, 3 литра, но мыть электронику нельзя и плохо вываливает.
Потому решено было брать Термомикс.
На Майкуке принцип электронагревателя вроде как лучше.
Ну и градусы по моему больше термомикса..
Ну тут вме на выбор.
Оба товара хороши..
Цена одинакова практически..
elektron:
для полезного приготовления еды термомиксы не
для полезного приготовления еды термомиксы не
Ну..
У нас не получалось, правильно взвесить, что добавить, рецептура, а это важно.
Мы же не повара.
А робот зоть как то поможет в этом.
Ну 780 тысяч Майкук от Кенвуда по моему.
Чаша немного больше, 3 литра, но мыть электронику нельзя и плохо вываливает.
Потому решено было брать Термомикс.
На Майкуке принцип электронагревателя вроде как лучше.
Ну и градусы по моему больше термомикса..
Ну тут вме на выбор.
Оба товара хороши..
Цена одинакова практически..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:20
Цитата:
Ну сколько он стоит, отпускная цена?
Немного выше, чем конкуренты.
Мы все равно меньше чем 700 тысяч и не купили бы..
elektron:
против ничего не скажу, если баблосы лишние есть, можно всё
против ничего не скажу, если баблосы лишние есть, можно всё
Ну сколько он стоит, отпускная цена?
Немного выше, чем конкуренты.
Мы все равно меньше чем 700 тысяч и не купили бы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:23
Да не, я же говорю, каждому своё.
просто пицу, что ты тут презентовал, в нём не сделаешь. Борщ, плов, беш. тоже, так супчики да кашки варить.
просто пицу, что ты тут презентовал, в нём не сделаешь. Борщ, плов, беш. тоже, так супчики да кашки варить.
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