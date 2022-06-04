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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 138 из 138«1...136137138
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13989
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 21:48
#2056
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А сегодня будем мыть Термомикс..
Взял уже чистящую воду..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13989
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 21:51
#2057
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Цитата:
elektron:
Что ты там сваришь, на семью с детьми? Это же кастрюлька максимум на трёх

А хватает
Тесто для пиццы, и для всего, мороженное, майонез, масло сбить, тортики какие то..
Само собой беш на полтора дня, в большой кастрюле.
Но ресторан, это круто для нас.
За неделю просадишь миллион спокойно..
Два человека и Амирка, где то 800 тысяч.
А Амирка тьфу тьфу есть как взрослый..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5432
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 21:54
#2058
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Цитата:
111:
-----Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ??
---Марик , таки **ДА ** или -- таки **НЕТ **??? :-x

[Исправлено: Гога, 04.06.2022 - 18:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13989
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 22:02
#2059
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Цитата:
Гога:
Марик , таки **ДА **

Я тебе все сказал.
Вот мыть термомикс начну, может если будет расположение духа к твоей войне, отвечу, нет, так ищи мой ответ тебе, уже данный..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13989
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 22:46
#2060
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Что то наготовила, чтоб мыть нашу новую кастрюлю..

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9572
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 22:59
#2061
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Цитата:
111:
Что то наготовила, чтоб мыть нашу новую кастрюлю..

Теперь так всегда будет, только что бы помыть новую кастрюльку. :lol:
А можно было как и раньше, на сковороде и в духовке. Что намного вкуснее. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13989
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:07
#2062
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Цитата:
elektron:
можно было как и раньше, на сковороде и в духовке

Мне это все вредно, мое время уходит..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9572
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:09
#2063
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А самоё главное главное разочарование ещё впереди. Когда поймёте, то катрюлько и половины цены не стоит. И даже за пол цены, её не сбагрить, потому как никому то она не нужна. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13989
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:09
#2064
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Вот например, баклажаны, редька, редиска, огурцы, мясо на фарш немного, полезная пища..
Поневоле, взяв кастрюлю, начинаешь хоть как то соблюдать какой то полезный образ жизни..
Блин, 22 тысячи..

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9572
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:10
#2065
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Цитата:
111:
Мне это все вредно, мое время уходит..

для полезного приготовления еды термомиксы не нужны. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13989
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:11
#2066
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Цитата:
elektron:
даже за пол цены, её не сбагрить, потому как никому то она не

Ну тысяч 500 или сколько там, 1300 ойро она должна стоить..
Подумаешь переплатил триста тысяч, зато что то в жизни попробовал, радость моей кухарке..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9572
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.06.22 - 23:14
#2067
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Цитата:
111:
Подумаешь переплатил триста тысяч, зато что то в жизни попробовал, радость моей кухарке..

Ну тут против ничего не скажу, если баблосы лишние есть, можно всё попробовать. У меня вроде есть, но такое покупать, как то ... Ну каждому своё. :lol:
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