Отправлено: - 20:39

Rexyn:

что это?

Rexyn:

Вы считаете, что это дает вам право писать все, что угодно? Нет.

Rexyn:

Пример говорит о том, что если вы нарушили правила (сознательно или нет), за этим последует наказание

Rexyn:

Если администрация решит, что ваш комментарий удалили зря, его восстановят. Или если придет к обратному мнению, то ваша апелляция останется без рассмотрения.

Цитата:Это?Это мой коммент, очевидно.Я как бы, видите ли, считал, что действие соглашения распространяется на всех, кто оставляет комментарий. Ну какба по логике то да!Или я неправ!?Цитата:Писать всё что угодно, это слишком расплывчатая формулировка, не находите? Так-то мы же не за железным занавесом живём, где из центра присылают циркуляры, кому,где и сколько кукарекать!И ветка сооотвественная на НГ появилась не так давно.Или это была лично в мой адрес претензия или обвинение, запрещённое кстати соглашением?Цитата:Хм!Вопрос то изначально о чем был? Мне кажется уже можно и напомнить.Чтобы по меткому выражению Главного Бригадира, не превращать обсуждению в Перепалку.А в том, что к кому-то правила соблюдаются очень строго, А к другим -помягше, а иногда и никак.Цитата:Здесь ключевое слово-если!Здесь на форуме, мне чудится, модерировать не так сложно, как может сначала показаться. Достаточно здравого смысла, чуточку воспитанности и несколько капель здорового цинизма, для остроты.А и какими правилами определено считать человека воспитанным?Можете привести их? Как вы вообще понимаете воспитанный человек или нет?