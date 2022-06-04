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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 457 из 457«1...455456457
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1270
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 20:39
#4561
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Цитата:
Rexyn:
что это?

Это?
Это мой коммент, очевидно.
Я как бы, видите ли, считал, что действие соглашения распространяется на всех, кто оставляет комментарий. Ну какба по логике то да!
Или я неправ!?
:lol:
Цитата:
Rexyn:
Вы считаете, что это дает вам право писать все, что угодно? Нет.

Писать всё что угодно, это слишком расплывчатая формулировка, не находите? Так-то мы же не за железным занавесом живём, где из центра присылают циркуляры, кому,где и сколько кукарекать!
И ветка сооотвественная на НГ появилась не так давно.
Или это была лично в мой адрес претензия или обвинение, запрещённое кстати соглашением?
:lol:
Цитата:
Rexyn:
Пример говорит о том, что если вы нарушили правила (сознательно или нет), за этим последует наказание

Хм!
Вопрос то изначально о чем был? Мне кажется уже можно и напомнить.
Чтобы по меткому выражению Главного Бригадира, не превращать обсуждению в Перепалку.
А в том, что к кому-то правила соблюдаются очень строго, А к другим -помягше, а иногда и никак.
Цитата:
Rexyn:
Если администрация решит, что ваш комментарий удалили зря, его восстановят. Или если придет к обратному мнению, то ваша апелляция останется без рассмотрения.

Здесь ключевое слово-если!
Здесь на форуме, мне чудится, модерировать не так сложно, как может сначала показаться. Достаточно здравого смысла, чуточку воспитанности и несколько капель здорового цинизма, для остроты.
А и какими правилами определено считать человека воспитанным?
Можете привести их? Как вы вообще понимаете воспитанный человек или нет?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1270
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 20:43
#4562
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Цитата:
Rexyn:
Об этом также написано в Соглашении. Вы до сих пор его не прочитали?

Мне кажется присутствующий в данном комменте сарказм, немного приболел.
Вы его сможете сами вылечить? Или понадобится специалист?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13978
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 20:56
#4563
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Цитата:
elektron:
тут не причём. Сегодня редакция должна была принять решение об удалении моего аккаунта.

Редакция не принимает никаких решений.
Ты пишешь заявление на удаление.
Они ждут три месяца и удаляют.
Только и всего.
А ты как хотел?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13978
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 21:00
#4564
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Цитата:
elektron:
Почему это тогда не относится к стоодиннадцатому?

Я с тобой попрощался по человечески, а ты..
Кстати, можете внятно объяснить, где и каким комментарием вы недовольны, коль немного соврамши, что уходите?

[Исправлено: 111, 04.06.2022 - 21:01]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9562
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 21:01
#4565
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Цитата:
111:
Они ждут три месяца и удаляют.

Не три месяца, а один месяц. Опять сам себе чего то придумал :lol:
И ровно месяц назад и была отправлена заявка на удаление.
Уведомление о рассмотрение, тоже было. Но есть как есть, и я не против. Если редакция решила не удалятьЦитата:
111:
А ты как хотел?

:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13978
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 21:11
#4566
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Цитата:
elektron:
Не три месяца, а один месяц. Опять сам себе чего то придумал

Три месяца.
Не спорь даже.
Так было всегда.
Если только вчера правила не поменяли..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9562
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 21:14
#4567
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Цитата:
111:
Не спорь даже. Так было всегда.

С тобой спорить,? упаси господи. :lol:
Читай правила. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13978
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 21:15
#4568
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Цитата:
elektron:
Читай правила.

Я делал Это лично.
Удалял ники.
Три месяца.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9562
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 21:20
#4569
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Цитата:
111:
Я делал Это лично. Удалял ники. Три месяца.

Читай соглашение. Пункт не менялся.
//1.2.3. Участник может попросить администрацию удалить его регистрационную запись, расторгнуть настоящее соглашение, указав причины своего решения.В этом случае, регистрационная запись обратившегося может быть удалена с Форума/ ресурса, но не ранее чем через один месяц после обращения.Запрос на удаление следует отправлять только на электронный адрес администрации - ng@ng.kz.// :lol:
Хватит врать.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13978
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.22 - 21:32
#4570
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Цитата:
elektron:
Читай соглашение. Пункт не менялся. //1.2.3. Участник может попросить

Это не так.
Три месяца.
Тебя через месяц не удалили?
Давал заявку?
То ждут три месяца.
Иначе бы тебя уже удалили.
Логично?
Все это делается три месяца.
Еще два жди
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