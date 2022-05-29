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≡ Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44382
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 29.05.22 - 11:52
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Голосовать за пакет поправок или против него имеют право граждане РК, достигшие на день голосования 18-летнего возраста. Корреспондент «НГ» выяснил, как это можно будет сделать, и составил памятку для избирателя.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
404
Re: Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 29.05.22 - 11:52
#1
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Значит, выборов Акимов городов и областей народу не видать, как своих ушей.
"Демократия", однако...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1270
Re: Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 29.05.22 - 12:35
#2
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Цитата:
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Иван ЛЕЩЁВ

Незаметно взросла, однако, молодая поросль талантливых, профессиональных журналистов. Могущих перевести слова метеоролога на русский.
Но в заметке, я так думаю, неумышленно, а в силу профессионализма профессионала, обойдены стороною один мааааленький вопросик!
К чему весь этот сыр-бор?
Какие последствия будет нести принятие или непринятие Конституции?
Конкретно, по пунктам. А если этого нет, то повторюсь, к чему эти недешевые телодвижения?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1270
Re: Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 29.05.22 - 16:08
#3
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Цитата:
Сейчас эту норму предлагают изложить так: "принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения, либо в условиях чрезвычайного или военного положения".

То есть гражданам свободного Казахстана предлагается проголосовать за то, что случись ещё раз январь 2022, могут любого и каждого взять и заставить рыть окопы или возводить баррикады либо ещё что-то!?
Орррригинально!
Кто- ЗА? Прошу голосовать!
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1270
Re: Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 02.06.22 - 21:36
#4
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Что-то не пойму!
Отчего такая тема и стоит пустая и почти без комментариев?
Ведь скоро состоится и всё сразу наладится, наконецто через 3о лет!
И где слова благодарности властям за заботу от обывателей и текущих форумных комментаторов?
Где нескрываемая радость в предвкушение такого события?
Оно где всё!?
Вместо этого всем интересно была ли буча в Буче или бучи в Буче не было...
Странно как-то!

:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1270
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 02.06.22 - 21:58
#5
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Гражданы, гражданки! Понауехавшие и понаприехавшие!
Чего молчим!?
Кого ждём?
Неужели никто не хочет слова благодарности? Поделиться радостью?
Комментируем, не стесняемся!
Проходим, не толпимся!
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1270
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 04.06.22 - 20:53
#6
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Итак господа!
Истекают последние секунды старого времени!
И уже завтра, наступает оно- наше светлое будущее!
Кто как к нему готовится?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1270
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 04.06.22 - 20:55
#7
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Как-то повторюсь, эта тема обойдена вниманием, а ведь в ней обязаны быть всё надежды и взгляды должны быть устремлены вперёд!
Давайте всё дружно расскажем что кто ждёт от завтрашнего события!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1270
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 04.06.22 - 20:57
#8
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Почему нет комментариев со словами благодарности тем кто это предложил?
Кто организовал и воплотил в жЫзнь!
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