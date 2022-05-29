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Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 44382
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 29.05.22 - 11:52
Голосовать за пакет поправок или против него имеют право граждане РК, достигшие на день голосования 18-летнего возраста. Корреспондент «НГ» выяснил, как это можно будет сделать, и составил памятку для избирателя.
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(Пользователи)
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- 404
Re: Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 29.05.22 - 11:52
Значит, выборов Акимов городов и областей народу не видать, как своих ушей.
"Демократия", однако...
"Демократия", однако...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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- 11.11.21
- Сообщений:
- 1270
Re: Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 29.05.22 - 12:35
Цитата:
Незаметно взросла, однако, молодая поросль талантливых, профессиональных журналистов. Могущих перевести слова метеоролога на русский.
Но в заметке, я так думаю, неумышленно, а в силу профессионализма профессионала, обойдены стороною один мааааленький вопросик!
К чему весь этот сыр-бор?
Какие последствия будет нести принятие или непринятие Конституции?
Конкретно, по пунктам. А если этого нет, то повторюсь, к чему эти недешевые телодвижения?
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Иван ЛЕЩЁВ
Иван ЛЕЩЁВ
Незаметно взросла, однако, молодая поросль талантливых, профессиональных журналистов. Могущих перевести слова метеоролога на русский.
Но в заметке, я так думаю, неумышленно, а в силу профессионализма профессионала, обойдены стороною один мааааленький вопросик!
К чему весь этот сыр-бор?
Какие последствия будет нести принятие или непринятие Конституции?
Конкретно, по пунктам. А если этого нет, то повторюсь, к чему эти недешевые телодвижения?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1270
Re: Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 29.05.22 - 16:08
Цитата:
То есть гражданам свободного Казахстана предлагается проголосовать за то, что случись ещё раз январь 2022, могут любого и каждого взять и заставить рыть окопы или возводить баррикады либо ещё что-то!?
Орррригинально!
Кто- ЗА? Прошу голосовать!
Сейчас эту норму предлагают изложить так: "принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения, либо в условиях чрезвычайного или военного положения".
То есть гражданам свободного Казахстана предлагается проголосовать за то, что случись ещё раз январь 2022, могут любого и каждого взять и заставить рыть окопы или возводить баррикады либо ещё что-то!?
Орррригинально!
Кто- ЗА? Прошу голосовать!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1270
Re: Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 02.06.22 - 21:36
Что-то не пойму!
Отчего такая тема и стоит пустая и почти без комментариев?
Ведь скоро состоится и всё сразу наладится, наконецто через 3о лет!
И где слова благодарности властям за заботу от обывателей и текущих форумных комментаторов?
Где нескрываемая радость в предвкушение такого события?
Оно где всё!?
Вместо этого всем интересно была ли буча в Буче или бучи в Буче не было...
Странно как-то!
Отчего такая тема и стоит пустая и почти без комментариев?
Ведь скоро состоится и всё сразу наладится, наконецто через 3о лет!
И где слова благодарности властям за заботу от обывателей и текущих форумных комментаторов?
Где нескрываемая радость в предвкушение такого события?
Оно где всё!?
Вместо этого всем интересно была ли буча в Буче или бучи в Буче не было...
Странно как-то!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1270
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 02.06.22 - 21:58
Гражданы, гражданки! Понауехавшие и понаприехавшие!
Чего молчим!?
Кого ждём?
Неужели никто не хочет слова благодарности? Поделиться радостью?
Комментируем, не стесняемся!
Проходим, не толпимся!
Чего молчим!?
Кого ждём?
Неужели никто не хочет слова благодарности? Поделиться радостью?
Комментируем, не стесняемся!
Проходим, не толпимся!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1270
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 04.06.22 - 20:53
Итак господа!
Истекают последние секунды старого времени!
И уже завтра, наступает оно- наше светлое будущее!
Кто как к нему готовится?
Истекают последние секунды старого времени!
И уже завтра, наступает оно- наше светлое будущее!
Кто как к нему готовится?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1270
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 04.06.22 - 20:55
Как-то повторюсь, эта тема обойдена вниманием, а ведь в ней обязаны быть всё надежды и взгляды должны быть устремлены вперёд!
Давайте всё дружно расскажем что кто ждёт от завтрашнего события!
Давайте всё дружно расскажем что кто ждёт от завтрашнего события!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1270
Конституция 2.0 - Всё, что нужно знать о референдуме 5 июня
Отправлено: 04.06.22 - 20:57
Почему нет комментариев со словами благодарности тем кто это предложил?
Кто организовал и воплотил в жЫзнь!
Кто организовал и воплотил в жЫзнь!
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