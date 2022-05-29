Отправлено: - 16:08

Сейчас эту норму предлагают изложить так: "принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения, либо в условиях чрезвычайного или военного положения".

Цитата:То есть гражданам свободного Казахстана предлагается проголосовать за то, что случись ещё раз январь 2022, могут любого и каждого взять и заставить рыть окопы или возводить баррикады либо ещё что-то!?Орррригинально!Кто- ЗА? Прошу голосовать!